Jerome Powell seguirá como presidente de la Reserva Federal (Fed) hasta que le confirmen quién será su sucesor o finalice su mandato en mayo, a pesar de las presiones de Donald Trump.

El mandato de Jerome Powell termina el 19 de mayo, aún cuando el presidente de Estados Unidos pidió que fuera removido.

Jerome Powell estará al frente de la Fed a pesar de la presión de Donald Trump

La presidencia de Jerome Powell en la Fed se vio eclipsada por dos citaciones en su contra, luego de negarse a las peticiones de Donald Trump sobre bajar los tipos de interés de forma abrupta.

A pesar de la presión de Donald Trump, Jerome Powell aclara que seguirá la frente del Fed y participará en la decisión de política monetaria del próximo 29 de abril.

¿Quién es Jerome Powell? (Especial)

Jerome Powell expresó que permanecerá en su puesto a pesar de la investigación en su contra, sobre la que espera que concluya de forma transparente y definitiva.

El presidente de la Fed es investigado por un supuesto sobrecosto en la renovación de un edificio de la institución, pero un juez anuló las citaciones en su contra por carecer de evidencia.

Se confirmó que esta acusación era un intento de presionar a Jerome Powell para que votara por recortar la tasa, la cual continúa sin cambios tras la segunda reunión monetaria del año.

Donald Trump quiere fuera de la Fed a Jerome Powell y tiene su reemplazo

Jerome Powell espera terminar su periodo presidencial en la Reserva Federal hasta mayo de 2026.

Pero, Donald Trump propuso a su reemplazo a finales de enero: Kevin Warsh.

Donald Trump aseguró que Kevin Warsh hará historia al estar al frente de la Reserva Federal, pues fue elegido como miembro de la Fed a los 35 años, lo que lo convirtió en la persona más joven en ingresar a la junta directiva.