Kevin Warsh fue propuesto como el nuevo presidente del Sistema de la Reserva Federal (FED) por Donald Trump; su administración iniciaría cuando Jerome Powell concluya su mandato, el 15 de mayo.

Se trata de un financiero que ya ha presidido la FED y que tiene el respaldo del gobierno actual pues el presidente reiteró que confía en que “no lo decepcionará”.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Kevin Warsh, nominado a la presidencia de la Reserva Federal por Donald Trump, como:

¿Quién es Kevin Warsh?

¿Cuántos años tiene Kevin Warsh?

¿Cuál es el signo zodiacal de Kevin Warsh?

¿Kevin Warsh tiene esposa?

¿Kevin Warsh tiene hijos?

¿Qué estudió Kevin Warsh?

¿Cuál es la trayectoria de Kevin Warsh? y más

¿Quién es Kevin Warsh?

Kevin Warsh, cuyo nombre completo es Kevin Maxwell Warsh, es un financiero y ejecutivo bancario originario de Estados Unidos.

El financiero podría ser quien ocupe el cargo de presidente de la Reserva Federal una vez que Jerome Powell concluya su mandato.

¿Cuántos años tiene Kevin Warsh?

Kevin Warsh nació el 13 de abril de 1970, por lo que actualmente tiene 55 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Kevin Warsh?

Ya que Kevin Warsh cumple años el 13 de abril, el nominado a la presidencia de la Reserva Federal nació bajo el signo zodiacal de aries.

Las personas aries son consideradas líderes naturales aunque pueden ser impulsivos; asimismo se les considera energéticos, audaces, entusiastas e independientes.

¿Kevin Warsh tiene esposa?

Kevin Warsh sí tiene esposa, se trata de Jane Lauder, con quien contrajo matrimonio en 2002.

¿Kevin Warsh tiene hijos?

Se desconoce su Kevin Warsh tiene o no hijos.

¿Qué estudió Kevin Warsh?

Kevin Warsh estudió economía y ciencias políticas en la Universidad de Stanford.

Asimismo, se graduó con cum laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard; también cuenta con estudios de mercados de capitales y economía de mercado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

¿Cuál es la trayectoria de Kevin Warsh? y más

Kevin Warsh, quien podría repetir el cargo de presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, actualmente se desempeña como profesor invitado de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford; un think tank conservador.

Además se ha desempeñado como:

profesor en la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford

asistente especial del presidente para política económica

secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca

vicepresidente y director ejecutivo del Departamento de Fusiones y Adquisiciones de Morgan Stanley & Co., en Nueva York

Cabe señalar que hace 20 años, en el gobierno de George W. Bush, fue nombrado como presidente de la FED, el funcionario más joven nombrado en dicho cargo, cuando tenía 35 años de edad.