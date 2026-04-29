El nominado de Donald Trump para encabezar la Reserva Federal, Kevin Warsh, dio un paso decisivo en su proceso de confirmación tras obtener el apoyo mayoritario del Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, en una votación dividida por líneas partidistas.

Con 13 votos a favor y 11 en contra, todos los republicanos respaldaron la candidatura de Kevin Warsh mientras los demócratas expresaron fuertes críticas, principalmente por dudas sobre su independencia frente a la Casa Blanca tras la salida de Jerome Powell.

Warsh se perfila para reemplazar a Jerome Powell en la Fed

El resultado del apoyo a Kevin Warsh a la Fed, deja el camino para que el pleno del Senado vote su confirmación en las próximas semanas tras la salida de Jerome Powell, en un contexto donde los republicanos tienen mayoría, lo que incrementa sus probabilidades de asumir el cargo.

Kevin Warsh ha prometido impulsar cambios profundos en la Fed, incluyendo una revisión del enfoque frente a la inflación de Estados Unidos y la comunicación con los mercados.

La nominación de Warsh por parte de Trump también ocurre mientras se acerca el final del mandato de Jerome Powell previsto para el 15 de mayo, lo que marcaría una transición clave en la política monetaria de Estados Unidos.

Pese a ello, su perfil ha generado polémica: legisladores demócratas advierten que podría haber interferencia política en la Fed; mientras Kevin Warsh insiste en que mantendrá la independencia del banco central.