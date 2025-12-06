Los menores de 16 años no podrán usar redes sociales en Australia a partir del próximo miércoles 10 de diciembre de 2025, situación que ha provocado gran descontento entre la población joven.

La iniciativa implica que ningún menor de 16 años en Australia podrá crear cuentas en redes sociales, mientras que, los que ya cuenten con algún perfil, deberán desactivarlas o eliminarlas.

Esta prohibición de redes surge en respuesta a un estudio de Canberra, en el que se expone que el 96% de los niños de entre 10 y 15 años usan redes sociales, de los cuales 7 de cada 10 han estado expuestos a:

Contenidos y comportamientos dañinos

Mensajes misóginos

Vídeos violentos

Contenido de trastornos alimentarios

Incitaciones al suicidio

Australia activa la prohibición de redes sociales para menores de 16: así funcionará

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo en noviembre de 2024 que el uso excesivo de las redes sociales pone en riesgo la salud física y mental de los menores de 16 años.

Sostuvo que las niñas son las principales afectadas, pues están expuestas a contenido de trastornos alimentarios y mensajes misóginos que atentan contra su bienestar.

Mujer con teléfono celular (Daria Nepriakhina / Unsplash)

A pesar de que los jóvenes ya amenazan con mentir en sus edades, el gobierno australiano ha nombrado nueve plataformas que se incluirán en la prohibición de redes para los menores:

Facebook Instagram Snapchat Threads TikTok X YouTube Reddit Kick

La medida podría llegar hasta videojuegos en línea, por lo que plataformas como Roblox y Discord han implementado recientemente controles para impedir que menores tengan acceso.

Hasta ahora, no se han anunciado castigos para lo que infrinjan esta medida, ya que el gobierno argumenta que las multas se aplicarán a las redes que no garanticen los controles de seguridad.