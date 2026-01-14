META elimina millones de cuentas en Australia tras cambio legal.

Una nueva restricción sobre el uso redes sociales fue lanzada en Australia, afectando a Meta.

META tuvo que eliminar más de 544 mil cuentas de menores en Australia.

De forma repentina desaparecieron en Australia perfiles de Facebook, Instagram y Threads.

Cabe señalar cambio llega luego de que Australia lanzara una nueva ley que prohíbe que los menores de 16 años utilicen redes sociales.

Fue el pasado 10 de diciembre 2025 cuando Australia exhortó a las plataformas para que limitaran el acceso a menores.

Australia hará responsable a las plataformas por el daño que causen a los jóvenes.

Además, el gobierno indicó que si las plataformas recopilan datos de los usuarios, de igual forma puede verificar la edad de sus consumidores y así cumplir con el nuevo cambio legal.

En caso de no cumplir con esa disposición legal del gobierno australiano, las autoridades multarán a las plataformas con más de 589 millones de pesos.

Con el objetivo de seguir el cambio legal de Australia, META eliminó:

331 mil cuentas de Instagram

173 mil cuentas de Facebook

40 mil cuentas en Threads

META se defiende ante el cambio legal en Australia

Luego del cambio legal en Australia que solicita eliminar millones de cuentas, META emitió un comunicado.

META enfatizó que respeta la ley australiana, sin embargo, pidió a las autoridades buscar una mejor alternativa a su nueva norma.

De acuerdo con META, la prohibición orillaría a los menores a apps menos conocidas y con pocos controles de seguridad.