La Ley Cazzu ya existe en México y Argentina pero, ¿qué significa en realidad? Esto es lo que dicen las leyes de ambos países.

En redes sociales se ha hablado mucho de la llamada Ley Cazzu, la cual —como su nombre lo indica— fue creada inspirándose en la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

Esta iniciativa comenzó en Argentina para proteger el derecho de los menores de viajar con sus madres libremente.

Esto, luego de que Christian Nodal no le permitiera a Cazzu viajar con su hija Inti durante su gira.

Por lo que la iniciativa propone que los padres ausentes no pueden impedir que los menores viajen con el progenitor que sí se hace cargo ,esto con la intención de agilizar trámites sin necesidad de solicitar permiso a padres ausentes o irresponsables.

En el caso de México, la Ley Cazzu es conocida como patria potestad; en Argentina se llama responsabilidad parental. Los supuestos que se buscan con la Ley Cazzu ya están contemplados en ambos países.

Sin embargo, el abandono o responsabilidad de un padre debe probarse ante una autoridad, es decir que no se puede aplicar o presumir de lo que se dice en redes sociales.

No obstante, muchos usuarios han señalado que el recurrir a estas leyes ya existentes en México y Argentina no es tan sencillo, pues son trámites que pueden llevar incluso años.

Por lo que en ese sentido, aseguran que la propuesta Ley Cazzu visibiliza esta necesidad de acción sobre padres irresponsables.