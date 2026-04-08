Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, anunció que se restringe el acceso a redes sociales a menores de 15 años.

Grecia se une a esta lista de países que restringen el uso de redes sociales a menores de edad:

Australia

Francia

Dinamarca

Portugal

Bélgica

Mientras que países como España y Austria debaten aplicar esta medidas; en Estados Unidos hay una regulación estatal que prohibe redes sociales en menores de 14 años en Florida.

Grecia restringe acceso a redes sociales a menores de 15 años

A partir del 1 de enero de 2027, menores de 15 años no tendrán acceso a redes sociales en Grecia.

Esta medida se dio a conocer en un video en TikTok, donde Kyriakos Mitsotakis se dirigió a los menores de edad y explicó que la tarea del gobierno griego es proteger su integridad.

Grecia (Unsplash)

La nueva medida que prohíbe el uso de redes sociales a menores de edad llegará al parlamento en la segunda mitad del 2026.

Posteriormente entrará en vigor el primer día del 2027 y será obligatoria, por lo que los padres se podrán auxiliar de la herramienta Kids Wallet para vigilar qué ven sus hijos en internet.

Esta aplicación también permite a los padres prohibir el acceso a redes sociales y otros sitos que sean peligrosos para los menores.

META (Unsplash)

Grecia es de los primeros países europeos en establecer esta medida

El mandatario griego destacó que son de los primeros en tomar estada regla y espera que otros países de la Unión Europea siga sus pasos.

Australia fue el primer país en el mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores.

Francia estableció como edad mínima los 15 años para tener estas plataformas.

Portugal exige autorización de los padres para que menores de 13 años tengan redes sociales.

Por lo que Grecia es de los primeros en Europa en establecer formalmente que menores de 15 años no pueden tener acceso a las plataformas.

Por otro parte, estos países prohibieron el uso de redes sociales en general:

China

Corea del Norte

Rusia

Irán