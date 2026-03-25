En Nuevo México, Meta fue declarado responsable de incurrir en prácticas comerciales injustas y abusivas en la seguridad de los menores, convirtiéndolos en presa fácil para los depredadores.

El juicio contra Meta se llevó a cabo en seis semanas, entre pruebas y testimonios como el del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien descartó que sus redes sociales sean un peligro.

Meta es declarado responsable de engañar sobre seguridad de menores en sus redes sociales

Este martes 24 de marzo, un jurado declaró a Meta como responsable de engañar en sus políticas en seguridad de menores, ya que no advierten de los peligros para los niños.

Tras fallo judicial de Nuevo México, se dictó a Meta pagar una multa millonaria de 375 millones en daños, aunque un portavoz del conglomerado señaló que presentarán una apelación.

Meta es declarada responsable de engañar en políticas de seguridad para menores (Unsplash)

Meta asegura que trabajan para que las personas en sus plataformas, incluidos menores, se encuentren seguros y han eliminado tanto los peligros como el contenido dañino .

Sin embargo, el jurado determinó que Meta ha hecho declaraciones engañosas sobre la seguridad, además de que su diseño buscaría perjudicar a los menores de manera consciente.

Añadieron que Meta ha ignorado de manera deliberada advertencias de empleados y demandas de los padres, aunque sus representantes señalaron que siempre se ha procurado a los menores.

Fiscales de Nuevo México descubrieron una red de explotación infantil en Meta en medio de juicio

El lunes 23 de marzo se llevaron a cabo los alegatos finales del juicio contra Meta, que presentó los detalles de una investigación de una red de explotación infantil en sus plataformas.

La red de explotación descubierta en Meta derivó de la investigación de la Fiscalía de Nuevo México, que creó perfiles falsos de menores y fueron abordados por tres depredadores.

Dichas personas fueron detenidas; sin embargo, la investigación también arrojó que los perfiles falsos estuvieron expuestos a contenido sexual y solicitudes de dicha índole.

Estas fueron secundadas por el exdirector de ingeniería de Meta, Arturo Bejar, quien señaló que su hija de 14 años recibió peticiones sexuales en Instagram, hecho que advirtió a los ejecutivos.