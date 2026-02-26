Grecia dio a conocer nuevas medidas de prohibición en redes sociales a menores de edad, siendo otro de los países que se suma a la medida en tiempo reciente.

Siendo Grecia quien imponga una de las prohibiciones más severas, pues se tratará de carácter universal y obligatorio, ningún menor de edad estará excluido bajo ningún concepto.

Grecia (Unsplash)

¿Cómo será la prohibición de redes sociales a menores en Grecia?

En Grecia, el gobierno del país prepara una iniciativa, la cual prohibe el ingreso y uso de redes sociales a menores de 15 años.

Esto mediante la aplicación “Kids Wallet”, desarrollada por el propio gobierno de Grecia y que ya está activa, permite que los padres vigilen la actividad de sus hijos.

Si bien la aplicación ya está funcionando, de momento solo impide que menores compren alcohol y tabaco, pues reconoce la edad del usuario, bloqueando las transacciones.

Para el caso de redes sociales, se usará un sistema similar, el cual detectará el perfil de la persona y si esta es menor de edad, no podrá acceder a cuentas de Instagram o TikTok, por ejemplo.

Esta iniciativa se presentará al Parlamento griego a inicios de marzo, y se espera que sea aprobada a mediados del mismo mes.

TikTok (Pixabay)

La prohibición de redes sociales se mezclará con otras iniciativas en Grecia

El gobierno de Grecia sabe que hacer cumplir una ley de este tipo será complicado, por lo que la prohibición a redes sociales se combinará con otras iniciativas.

Nikos Vasilakos, del Departamento contra Crímenes Electrónicos de la Policía de Grecia, señaló que se impondrán controles en la escuela donde se pedirá a alumnos que muestren la aplicación instalada.

También habrá filtros especiales para prohibir a menores el acceso a plataformas de apuestas, citas o contenido para mayores de edad.

Además, los padres estarán obligados a descargar la aplicación, activarla y vincular las cuentas a través del servicio estatal en línea.

No obstante, también se reconoce que podría haber cierta oposición por parte de padres de familia, alegando la libertad de expresión de sus hijos.