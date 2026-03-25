Un jurado en Los Ángeles, California, Estados Unidos declaró culpables a Meta y a YouTube por contribuir a la adicción a redes sociales en menores, en un juicio iniciado por familias afectadas.

De acuerdo con el veredicto, la acusación es por perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales.

Meta y YouTube tendrán que pagar indemnización por daños

El Tribunal Superior de Los Ángeles comenzó el juicio a finales de enero con la demanda de una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia.

Por lo que ahora, de acuerdo al jurado de Los Ángeles, Meta y YouTube tendrán que pagar una indemnización de 3 millones de dólares (53 millones 307 mil 450 pesos) por daños morales y otros perjuicios económicos.

De acuerdo con la sentencia, Meta, la empresa dueña de Instagram, Facebook, Messenger y WhatsApp, es responsable del 70% de la indemnización; YouTube del resto.

El jurado continuará deliberando para decidir qué daños punitivos adicionales deberán pagar Meta y YouTube por dolor o fraude.

Meta y YouTube condenadas por generar adicciones a redes sociales (EFE/Archivo / EFE)

Meta ya había sido encontrada culpable por un jurado de Nuevo México

La demanda de la joven también incluía a otras redes sociales como TikTok y Snapchat, quienes alcanzaron un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las redes sociales.

Esta demanda y sentencia a Meta y YouTube por adicción a las redes sociales en menores, se suma a la previa dictaminada por un jurado de Nuevo México.

Ellos encontraron culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en su plataforma sobre prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil, por lo que fue condenado a una multa de 375 millones de dólares (6 mil 663 millones 431 mil 250 pesos).