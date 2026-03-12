Emmanuel Macron, el presidente de Francia, externó su felicidad al ver que México busca limitar el uso de redes sociales a menores de 16 años de edad.

Francia es uno de los países que ha decidido prohibir y multar el uso de las redes sociales en menores, siendo Emmanuel Macron uno de sus principales impulsores.

Macron celebra que México busque restringir uso de redes sociales a menores

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) externó su interés por regular el uso de redes sociales en menores de 16 años de edad, siendo Macron quien ya celebró la iniciativa.

A través de X, el presidente de Francia se enteró del interés que Mario Delgado, titular de la SEP, tiene por abrir este debate con padres de familia para llegar a una regulación.

Fue así que Emmanuel Macron expresó un “¡Qué padre! Gracias por unirse al movimiento”, recordando que Francia está por aprobar esta restricción en su país.

Emmanuel Macron celebra interés de México en limitar redes sociales en menores de edad. (@EmmanuelMacron)

El presidente de Francia ha sido uno de los principales impulsores en el uso limitado de redes sociales en menores de edad, siendo esta la gran propuesta con la que Emmanuel Macron cerrará su gobierno en 2027.

La decisión de Francia fue tomada de la inspiración a la ley de Australia, que se convirtió en el primer país en el mundo en declinar que menores de 16 años de edad, usen redes sociales, priorizando su salud emocional.

Ahora, es Francia quien espera ser la siguiente en aprobar esto, mientras que España, Dinamarca e Indonesia han mostrado -también- interés en la salud emocional de los menores en este rubro.

México podría limitar el uso de redes sociales en menores

Emmanuel Macron aplaudió que Mario Delgado haya externado su interés limitar el acceso a redes sociales en menores de 16 años de edad, pues el titular de la SEP compartió estar bien informado al respecto.

En una entrevista que Delgado dio a AFP, compartió que se están haciendo consultas con diferentes nichos sociales con el objetivo de tener propuestas para esta regulación para junio.

Asimismo, expresó la importancia de escuchar a padres de familia para esta regulación, así como su gusto por “el modelo australiano” que restringe el uso de TikTok, Instagram y YouTube en menores de 15 años, así como multas para las empresas que no limitan este acceso.