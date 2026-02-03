España prohíbe redes sociales a menores de 16 años y plantea otras medidas que buscan regular estas plataformas.

Durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái, el presidente español, Pedro Sánchez, habló de la importancia de un entorno digital seguro.

España quiere prohibir redes sociales a menores de 16 años

Pedro Sánchez mencionó que a partir de la primera semana de febrero, España implementara cinco acciones sobre el uso de redes sociales.

Entre estas medidas está la de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

Pedro Sánchez (EFE)

Las plataformas digitales deberán implementar sistemas de verificación de edad, por lo que el presidente del gobierno español exige barreras reales de seguridad.

El gobierno de España ha expresado su preocupación por la proliferación de pornografía, discursos de odio y desinformación que circula en redes sociales.

Asimismo, Pedro Sánchez destacó que los menores no deberían navegar por redes sociales y otros sitios de internet sin supervisión de un adulto.

El dirigente español busca que más países europeos se unan y prohíban el uso de redes sociales a menores de 16 años.

Australia fue el primer país en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años; esta medida se implementó en diciembre de 2025.

Dicho país ha bloqueado millones de cuentas de menores que tenían acceso a redes sociales y plataformas de streaming.

Instagram logo (Unsplash)

España va contra quienes generen odio en redes sociales

Pedro Sánchez presentará un proyecto de ley para responsabilizar a los encargados de las redes sociales del contenido ilegal o de odio que se promueva en sus plataformas.

El gobierno español buscará que se tipifique como un delito penal la manipulación algorítmica y la aplicación de contenidos ilegales.

Se implementará un sistema para rastrear el contenido que incite el odio y exhibirán a las plataformas que permiten la difusión de este contenido.

Además, la Fiscalía española investigará las infracciones cometidas por Grok, TikTok e Instagram, luego de la difusión de imágenes sexuales falsas generadas con inteligencia artificial.