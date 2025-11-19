Gabrielle Henry, compañera de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025, sufrió una aparatosa caída durante el certamen.

Tras el incidente, el nombre de la jamaiquina se convirtió en tenencia mundial a pocas horas de la gran final de Miss Universo 2025.

¿Quién es Gabrielle Henry?

Gabrielle Henry es originaria de Kingston, capital de Jamaica.

En agosto de 2025 fue coronada como Miss Universo Jamaica y desde entonces se convirtió en representante de su país para Miss Universo.

¿Cuántos años tiene Gabrielle Henry?

Se sabe que la Gabrielle Henry tiene 29 años de edad.

Gabrielle Henry (Instagram | @officialgabriellehenry)

¿Quién es el esposo de Gabrielle Henry?

Se desconoce el estado civil de Gabrielle Henry.

¿Qué signo zodiacal es Gabrielle Henry?

No hay datos que especifiquen la fecha de nacimiento de Gabrielle Henry.

¿Quiénes son los hijos de Gabrielle Henry?

Gabrielle Henry no tiene hijos.

¿Qué estudió Gabrielle Henry?

Miss Universo Jamaica, Gabrielle Henry, es doctora con especialidad en oftalmología.

¿En qué ha trabajado Gabrielle Henry?

Como parte de su labor altruista, Gabrielle Henry tiene una fundación llamada See Me.

Esta tiene como propósito el brindar oportunidades educativas y apoyo económico a personas con baja visión o ciegas.

Gabrielle Henry cae del escenario de Miss Universo 2025

La madrugada del miércoles 19 de noviembre, durante las preliminares de Miss Universo 2025, Gabrielle Henry cayó del escenario.

La modelo jamaiquina desfilaba en la fase de vestidos de noche cuando perdió el piso del escenario principal.

Gabrielle Henry fue sacada en camilla del lugar y trasladada al Hospital Paolo Rangsit, en Tailandia, sede del concurso.

De acuerdo con los reportes del incidente, la representante de Jamaica no sufrió fracturas ni lesiones que pudieran comprometer su salud.

Sin embargo, permaneció bajo observación médica durante un rato más.