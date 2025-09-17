Tyler Robinson, de 22 años de edad, lució sin expresiones en su primera comparecencia el 16 de septiembre, lo cual quedó grabado en video, al enterarse que la Fiscalía de Utah buscará la pena de muerte en su contra tras señalarlo de matar al activista conservador Charlie Kirk.

En el video que circula sobre su comparecencia únicamente se le ve a Tyler Robinson asentir dos veces de la manera más contenida posible sin mostrar mayores expresiones o sentimientos .

“Notificamos la intención de buscar pena de muerte. Eso fue presentado por el fiscal del condado de Utah” Juez Tony Graf

🇺🇸 La reacción de Tyler Robinson al escuchar que enfrentará la pena de muerte por asesinar a Charlie Kirk. pic.twitter.com/GyVmNGSi9c — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) September 17, 2025

Tyler Robinson recibe noticiándole de pena de muerte serio y sin inmutarse

Tyler Robinson, de 22 años, presunto asesino de Charlie Kirk, estuvo serio ante la imputación de homicidio agravado como parte de una serie de siete delitos.

Entre los cargos se encuentran:

Homicidio agravado

2 por obstrucción de la justicia

2 por manipulación de testigos

Otros

Al inicio del video, el juez Tony Graf dijo que el homicidio tiene la agravante de “selección” intencionalmente a Charlie Kirk debido a sus ideas políticas.

¿Cómo fue la primera audiencia de Tyler Robinson? Le informaron que pidieron pena de muerte en su contra por matar a Charlie Kirk

La audiencia fue por videollamada y se le vio a Tyler Robinson con un chaleco antisuicidio y con “estricta vigilancia”.

Cabe recordar que Tyler Robinson fue entregado por su familia a las autoridades y se señala que sus padres evitaron un suicidio, tras presuntamente mata a Charlie Kirk.

La primera audiencia fue de alrededor de 15 minutos y al señalado solo se le permitió participar para identificarse con su nombre completo: Tyler James Robinson.

Tyler Robinson va a permanecer en la cárcel del condado de Utah sin derecho a fianza.

¿Cuándo es el juicio de Tyler Robinson?

El juicio de Tyler Robinson va a comenzar el próximo 29 de septiembre en modalidad virtual y va a tener un defensor público ya que no cuenta con un abogado particular.

Cabe recordar que el vicepresidente J.D Vance dijo que buscarán desmantelar las “instituciones de izquierda” a quienes responsabilizó de valencia y terrorismo.