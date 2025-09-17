Las autoridades de Utah compartieron una conversación en la que Tyler Robinson habría confesado el asesinato de Charlie Kirk a su pareja; este sería el contenido.

Durante una visita a la Universidad del Valle de Utah, el aliado de Donald Trump, Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello mientras hablaba sobre el uso de armas en Estados Unidos.

Tras una investigación que incluyó al FBI y el gobierno estatal de Utah, se reveló que el presunto asesino sería Tyler Robinson, un joven de 22 años con ideas de izquierda, como lo definieron.

Tyler Robinson confesó asesinato de Charlie Kirk a su pareja; esto dice la conversación

Autoridades de Estados Unidos compartieron este martes 16 de septiembre una conversación entre Tyler Robinson y su pareja en la que confesó el asesinato de Charlie Kirk.

En la conversación, Tyler Robinson habló sobre el rifle con el que habría matado a Charlie Kirk que envolvió en una toalla; su pareja preguntaría si fue él quien disparo, hecho que fue confirmado.

Igualmente, la pareja de Tyler Robinson le cuestionó por qué mató a Charlie Kirk y el tiempo que llevó planeándolo, que fue una semana aproximadamente.

“-Siendo sincero, esperaba guardar este secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte. -¿No fuiste tú quién lo hizo cierto? -Lo hice, lo siento [..] -¿Por qué? -Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden pactar". Conversación entre Tyler Robinson y su pareja.

Además de confirmar que se encontraba atrapado debido a la seguridad, Tyler Robinson también mencionó la bala grabada con un meme, que coincide con lo señalado por las autoridades.

Tyler Robinson enfrenta 7 cargos por asesinato de Charlie Kirk y pena de muerte

La conversación con su pareja formaría parte de la carpeta de investigación que fue presentada contra Tyler Robinson en su primera audiencia, elaborada por el fiscal de Utah, Jeffrey S. Gray.

En dicha audiencia, se acusó a Tyler Robinson de 7 cargos, por los cuales se está pidiendo la pena de muerte:

asesinato agravado

delito grave de disparo de arma de fuego

obstrucción de la justicia (dos cargos)

manipulación de testigos (dos cargos)

comisión de un delito en presencia de menores

Tyler Robinson compareció mediante video en dicha audiencia, tras la cual, el fiscal de Utah dio una conferencia de prensa en la que reveló la conversación, la cual fue cuestionada por los medios.