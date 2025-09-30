La defensa legal de Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk, busca evitar la pena de muerte para el tirador, toda vez que logró aplazar una audiencia preliminar en Utah, Estados Unidos.

Con esta estrategia, la defensa de Tyler Robinson buscaría ganar tiempo para revisar las pruebas y preparar una estrategia orientada a evitar la pena capital, en caso de ser declarado culpable.

Es de recordar que el próximo paso judicial está programado para el 30 de octubre de 2025, fecha en la que Tyler Robinson comparecerá de forma presencial ante el tribunal de Provo.

Charlie Kirk (Michelle Rojas / SDPNoticias)

Defensa busca ganar más tiempo para que Tyler Robinson libre la pena de muerte

Fue durante la audiencia judicial celebrada el lunes 29 de septiembre donde Kathryn Nester, abogada de Tyler Robinson, solicitó al tribunal más tiempo para examinar lo que describió como evidencia “sustancial” y “voluminosa”.

Al justificar la medida, Kathryn Nester afirmó que la defensa aún no logrado realizar una visión clara de la totalidad del material, por lo que no se puede llevar a cabo la audiencia sin todo el material analizado .

Esta postura formaría parte de una estrategia para salvar a Tyler Robinson de una condena a muerte, pues la ejecución está permitida bajo la ley de Utah, toda vez que no que no se infrinja en lo siguiente:

Defensa por demencia Acuerdo de culpabilidad Impugnar agravantes Cuestionar las pruebas