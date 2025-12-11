El sujeto acusado de cometer el asesinato de Charlie Kirk, Tyler Robinson de 22 años de edad, declaró en persona el jueves 11 de diciembre de 2025 ante el tribunal de Utah, Estados Unidos.

Se trata de la primera comparecencia en persona que realiza quien es señalado por ser el responsable del ataque armado que terminó con la vida de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025.

Tyler Robinson compareció en persona por primera vez en el caso del asesinato de Charlie Kirk

A poco más de 3 meses del asesinato de Charlie Kirk, el sujeto que las autoridades de Estados Unidos señalan como el responsable del crimen, Tyler Robinson, compareció en persona ante el tribunal de Utah.

De acuerdo con los reportes, el hombre de 22 años ingresó a la audiencia portando grilletes en muñecas y tobillos, y una vez dentro de la sala de juicios, saludó de forma fría a sus familiares.

Sobre lo ocurrido durante la audiencia, medios locales señalan que el juez informó que está analizando que para las siguientes comparecencias, se restrinja aún más el acceso a la prensa.

Tyler Robinson (@dom_lucre)

Incluso, se reporta que el equipo legal de Tyler Robinson y las autoridades ministeriales del condado de Utah, solicitaron que las medidas sea aún más duras y se prohiba el acceso de cámaras a la sala.

Al presentar su solicitud, ambas partes coincidieron en que la intensa cobertura por parte de los medios de comunicación, podría derivar en una afectación al derecho del acusado a un juicio justo.

De concretarse las medidas, el juez estaría yendo contra la voluntad de Erika Kirk, quien ha exigido que haya máxima transparencia en el proceso, pues ha dicho que “merecemos que haya cámaras allí”.

Tyler Robinson es acusado de diversos cargos por asesinato de Charlie Kirk

Cabe resaltar que luego de ser detenido por ser el principal sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk, se le imputaron diversos cargos a Tyler Robinson, siendo los siguientes:

Homicidio agravado (capital murder)

Disparo grave de arma de fuego que causó lesiones corporales graves

Dos cargos de obstrucción grave de la justicia

Dos cargos adicionales relacionados con posesión y uso indebido de arma de fuego

Un cargo de manipulación de pruebas

Con respecto a las acusaciones que le ha imputado la fiscalía del Condado de Utah, se informa que en caso de que se le declare culpable, Tyler Robinson pasaría el resto de su vida en prisión.