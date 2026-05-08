El juez Tony Graf autorizó cámaras durante el juicio contra Tyler Robinson por el asesinato de Charlie Kirk, programado para iniciar en julio tras meses de debate judicial y mediático.

La defensa de Robinson intentó restringir la cobertura argumentando posibles afectaciones al derecho de un juicio imparcial, según reportes difundidos por el diario The Salt Lake Tribune recientemente.

El juez determinó que las cámaras permanecerán durante todas las audiencias del caso Charlie Kirk, respaldando criterios de transparencia defendidos previamente por fiscales y representantes de distintos medios estadounidenses.

Debate judicial por transparencia y cobertura mediática en juicio por asesinato de Charlie Kirk

Tyler Robinson enfrenta cargos por asesinato agravado relacionados con la muerte de Charlie Kirk, ocurrida el 10 de septiembre, mientras fiscales buscan solicitar oficialmente la pena capital.

En Utah existe una presunción legal favorable hacia las cámaras dentro de tribunales, salvo que un juez encuentre motivos suficientes para restringir completamente las transmisiones públicas.

¿Quién era Charlie Kirk?

La defensa sostuvo que la intensa cobertura mediática influyó negativamente en la percepción pública sobre Robinson, comprometiendo potencialmente la imparcialidad de futuros integrantes del jurado encargado del proceso.

Un consultor judicial contratado por abogados defensores citó comentarios televisivos donde Robinson fue descrito como “monstruo”, además de difundirse mensajes atribuidos posteriormente al acusado tras el tiroteo.

Representantes de medios y fiscales rechazaron limitar cámaras, argumentando que la mayoría de contenidos sensacionalistas sobre el caso circulan principalmente mediante redes sociales y plataformas digitales externas.

Durante más de siete meses, abogados discutieron conflictos procesales, acceso periodístico y detalles relacionados con la presentación pública de Tyler Robinson, aunque todavía existen pocas pruebas divulgadas oficialmente.

La audiencia preliminar prevista originalmente para mayo fue aplazada por el tribunal y ahora comenzará en julio, cuando fiscales presentarán testimonios iniciales sobre el caso Charlie Kirk contra Tyler Robinson.