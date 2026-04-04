El astronauta canadiense Jeremy Hansen forma parte de la tripulación de Artemis II, el programa de la NASA, que llevará nuevamente al ser humano a la luna.

Al igual que Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, el resto de tripulantes de la misión espacial Artemis II, Jeremy Hansen pasará diez días en la nave espacial Orion.

Se espera que ésta regrese a tierra el 11 de abril tras haber llegado a la Luna.

¿Quién es Jeremy Hansen?

Jeremy Hansen es un excoronel de la Real Fuerza Aérea Canadiense y un reconocido astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

En 2009 se integró a la NASA. Actualmente se desempeña como especialista de misión en Artemis II.

Jeremy Hansen (@astrojeremy / Instagram)

¿Qué edad tiene Jeremy Hansen?

Jeremy Hansen nació en Londres, Ontario, el 27 de enero de 1976, por lo que actualmente tiene 50 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jeremy Hansen?

Jeremy Hansen está casado con una médica de nombre Catherine Hansen, de edad desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Jeremy Hansen?

A Jeremy Hansen lo rige el signo zodiacal de acuario.

Jeremy Hansen (@astrojeremy / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Jeremy Hansen?

Jeremy Hansen y Catherine Hansen tienen tres hijos en común, todos de edades desconocidas.

Jeremy Hansen (@astrojeremy / Instagram)

¿Qué estudió Jeremy Hansen?

Jeremy Hansen se formó como piloto en el Real Colegio Militar de Saint-Jean, en Saint Jean Sur Richelieu, en Quebec.

Se licenció en Ciencias Espaciales en el Real Colegio Militar de Canadá en Kingston, Ontario, donde realizó una maestría en Física.

¿En qué ha trabajado Jeremy Hansen?

Jeremy Hansen se inició en la aviación a los 12 años , al unirse al Escuadrón 614 de Cadetes del Aire de la Real Fuerza Aérea Canadiense en London, Ontario.

En 1993, a los 17 años, obtuvo su licencia de piloto privado, lo que le permitió ingresar al Real Colegio Militar de Saint-Jean y posteriormente a las Fuerzas Armadas canadienses.

De 2004 a 2009 se desempeñó como piloto de caza en el Escuadrón de Entrenamiento Operacional de Caza Táctico.

En ese mismo periodo se desempeñó como Oficial de Operaciones de Combate en la 4.ª Ala de Operaciones.

En 2009 se integró a la NASA, de donde se graduó en 2011, año en el que trabajó en el Centro de Control de Misiones como operador de cámara.

En 2013 participó en el programa CAVES de la Agencia Espacial Europea en Cerdeña, Italia. Vivió bajo tierra durante 6 días.

En 2014 formó parte de la tripulación NEEMO 19, viviendo y trabajando en el fondo del océano durante 7 días.

En 2017, la NASA le confía en entrenamiento de astronautas estadounidenses y canadienses.

Finalmente, en 2023, es asignado a la misión Artemis II con rumbo a la Luna en una misión que despegó el 1 de abril de 2026.