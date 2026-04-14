La cápsula Orion “Integrity” de la NASA completó con éxito su reentrada a la Tierra después de un viaje de casi 700 mil millas alrededor de la Luna, marcando el primer regreso tripulado Artemis II desde la era Apollo.

En un video POV compartido por el astronauta Reid Wiseman, comandante de Artemis II, se observa el momento preciso en que el equipo de recuperación naval abre la escotilla.

Astronautas de Artemis II emergen de la cápsula Orion en el Pacífico

Un nuevo video publicado por el astronauta Reid Wiseman de la NASA, reveló cómo fue el proceso de recuperación tras aterrizar en la cápsula Orión en el Océano Pacífico tras completar la misión Artemis II alrededor de la Luna.

Los tripulantes: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, salen con amplias sonrisas, visiblemente emocionados tras su viaje espacial.

Wiseman dio la bienvenida a la tripulación con un mensaje emotivo:

“Jesse, Steve, Laddy y Vlad… qué sensación increíble darles la bienvenida a bordo de Integrity después de un viaje de casi 700 mil millas. Eternamente agradecido por su servicio a nuestra tripulación y a la nación”. Reid Wiseman

El video compartido en redes sociales, captura las marcas de quemadura en el escudo térmico de la cápsula Orión, testimonio de las extremas temperaturas superiores a los 2 mil 500°C y velocidades de hasta 40 mil km/h durante los críticos 13 minutos de reentrada a la Tierra.

El amerizaje ocurrió el viernes 10 de abril de 2026 en el Océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, California.

Por lo que equipos de la Marina de Estados Unidos y la NASA realizaron la operación de recuperación sin contratiempos, trasladando a los astronautas al buque USS John P. Murtha para evaluaciones médicas iniciales.

Esta misión histórica, Artemis II, representa un paso clave en el programa Artemis de la NASA, que busca establecer una presencia sostenible en la Luna y preparar futuras misiones tripuladas a Marte.