Ariana Grande exigió a la Casa Blanca que no utilizara su música en campaña del gobierno estadounidense sobre redadas migratorias.

La cantante calificó el video del Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como una “barbarie” y logró que el gobierno de Donald Trump quitará el tema que habría colocado.

“Por favor, no uses mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad. Que se joda ICE” Ariana Grande

Ariana Grande cuestiona a la Casa Blanca por usar su música sin autorización en video del ICE

Ariana Grande reaccionó con molestia, indignación y un rechazo contundente ante el uso de su canción “Bye” en un video de TikTok publicado por la Casa Blanca para promover las políticas migratorias del ICE.

La cantante no emitió un comunicado tradicional, sino que optó por inundar la sección de comentarios del video en TikTok.

Al notar que sus mensajes estaban siendo ocultados o eliminados, comenzó a publicar el mismo mensaje repetidamente, incluso adjuntando capturas de pantalla de sus comentarios borrados.

Ariana Grande calificó las imágenes de los operativos y arrestos de migrantes que aparecían en el video como una “barbarie, inhumanidad y atrocidad”.

En sus mensajes, exigió explícitamente: “Por favor, no usen mi música en relación con esta barbarie”.

Esta postura es consistente con su historial de activismo, ya que anteriormente ha apoyado recursos legales para migrantes y ha portado pins con la leyenda “ICE OUT” en eventos como los Globos de Oro.

Ariana Grande logra que la Casa Blanca retire su música de video sobre el ICE

El equipo de Ariana Grande trabajó para que la canción no estuviera disponible para ese video del ICE, como resultado, el audio fue eliminado de la publicación original.

Cabe recordar que desde que se intensificaron las acciones del ICE, el equipo de comunicación de Estados Unidos ha optado por difundir videos de estos operativos con canciones virales.

Esto con el objetivo de dar mayor visibilidad a las detenciones de personas migrantes por parte de agentes del ICE.

Esta estrategia no solo ha provocado la indignación de usuarios, sino también entre los artistas cuyas canciones han sido utilizadas sin su consentimiento.

Además de Ariana Grande, otras figuras prominentes de la música pop han cuestionado recientemente el uso de sus canciones en videos oficiales relacionados con redadas migratorias y políticas de deportación: