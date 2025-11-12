Ariana Grande no solo ha conquistado al mundo con su música, pues ahora es el centro de atención por su protagónico en Wicked como Glinda.

Y aunque no necesita presentación, aquí algunos datos de la actriz y cantante que ha conquistado el cine y la televisión con su inigualable voz.

¿Quién es Ariana Grande?

Ariana Grande-Butera es una actriz, cantante, compositora y productora musical originaria de Florida, Estados Unidos.

Desde los 15 años inició su carrera en Brodway, pasando también por proyectos de televisión.

En la música acumula un total de siete álbumes, entre los que se encuentran:

Yours Truly (2013)

My Everything (2014)

Dangerous Woman (2016)

Sweetener (2018)

Thank U, Next (2019)

Positions (2020)

eternal sunshine (2024)

Ariana Grande (Agencia México / Agencia México)

¿Cuántos años tiene Ariana Grande?

Ariana Grande nació el 26 de junio de 1993; actualmente la actriz y cantante tiene 32 años de edad.

¿Quién es el esposo de Ariana Grande?

El último esposo de Ariana Grande fue el agente inmobiliario Dalton Gomez. La pareja se casó en una ceremonia íntima en mayo de 2021.

Dos años más después, en septiembre de 2023, solicitaron el divorcio y revelaron “diferencias irreconciliables”. Proceso que finalizó legalmente en 2024.

Ariana Grande y Dalton Gomez (@arianagrande)

¿Qué signo zodiacal es Ariana Grande?

De acuerdo con la astrología, Ariana Grande nació bajo el signo de Cáncer.

¿Quiénes son los hijos de Ariana Grande?

Ariana Grande no tiene hijos.

¿Qué estudió Ariana Grande?

Se sabe que Ariana Grande comenzó su formación artística desde edad temprana con participaciones en obras escolares.

Formalmente estudió en el North Broward Preparatory School.

¿En qué ha trabajado Ariana Grande?

Pese a su corta edad, Ariana Grande ha demostrado tener el talento suficiente para estar al frente de múltiples proyectos de televisión como:

Victorious

Sam & Cat

Scream Queens

The Voice

Y en cine como:

Don’t look up

Wicked

Wicked: For Good (por estrenar)

Focker In-Law (por estrenar)