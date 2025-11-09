La cantante Olivia Rodrigo- de 22 años de edad- critica a ICE por utilizar su canción en material sobre redadas a migrantes.

Olivia Rodrigo se pronunció en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quien decidió tomar un tema de su autoría.

Así criticó Olivia Rodrigo a ICE por utilizar su canción en material sobre redadas

A través de Instagram, el Departamento de Seguridad Nacional compartió un video con la canción “All-American Bitch” de Olivia Rodrigo.

Esto provocó que la cantante desaprobara el uso de su música en clips sobre redadas a migrantes y hasta comentó la publicación:

“No usen mis canciones para promover su propaganda racista y llena de odio.” Olivia Rodrigo

La grabación, que ahora aparece silenciada, promueve a los migrantes la “autodeportación” pacífica mediante la app CBP Home antes de que ICE los encuentre.

Olivia Rodrigo (Instagram oliviarodrigo / Instagram oliviarodrigo)

En las imágenes se aprecia a los agentes de ICE sometiendo de manera violenta a los migrantes en caso de que no lo hagan por voluntad propia.

Por lo que de inmediato los usuarios repudiaron el video y arrobaron a Olivia Rodrigo para que diera su opinión.

Ahora bien, tras viralizarse la crítica de Olivia Rodrigo, esta fue borrada horas después.

Cabe mencionar que Olivia Rodrigo había mostrado su desaprobación en junio pasado ante las redadas de ICE en Los Ángeles.

Departamento de Seguridad de Estados Unidos contesta a Olivia Rodrigo

La polémica entre Olivia Rodrigo con ICE por usar una de sus canciones generó una respuesta del Departamento de Seguridad de Estados Unidos.

Un portavoz del Departamento de Seguridad reveló al medio TMZ su postura, indicando que Olivia Rodrigo no debería “menospreciar el sacrificio” de ICE:

“Estados Unidos está agradecido todo el tiempo con nuestros agentes federales del orden público que nos mantienen seguros. Sugerimos que la Sra. Rodrigo les agradezca por su servicio, no que menosprecie su sacrificio.” Departamento de Seguridad de Estados Unidos