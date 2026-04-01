La cantante Billie Eilish se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la música contemporánea, gracias a su propuesta artística y estética distintiva.

Desde su debut, ha logrado posicionarse en la industria con un estilo que combina pop alternativo, electrónica y letras introspectivas que conectan con audiencias globales.

Billie Eilish (@billieeilish / Instagram)

¿Quién es Billie Eilish?

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell es una cantante y compositora estadounidense que alcanzó fama mundial desde la adolescencia con un estilo musical innovador y una identidad visual distintiva.

Es hija de Maggie Baird y Patrick O’Connell, y hermana de Finneas O’Connell, quien ha sido pieza clave en su desarrollo musical.

Saltó a la fama en 2015 con la canción Ocean Eyes, producida junto a su hermano, la cual se volvió viral en plataformas digitales.

A lo largo de su carrera, ha acumulado premios Grammy y reconocimiento internacional, consolidando su impacto en la música y la cultura pop.

Billie Eilish (Instagram/@billieeilish)

¿Cuántos años tiene Billie Eilish?

Billie Eilish actualmente tiene 24 años de edad.

¿Quién es el esposo de Billie Eilish?

Billie Eilish no está casada. La cantante ha mantenido su vida sentimental con bajo perfil mediático.

¿Qué signo zodiacal es Billie Eilish?

Billie Eilish nació el 18 de diciembre de 2001, por lo que su signo zodiacal es Sagitario.

¿Quiénes son los hijos de Billie Eilish?

Billie Eilish no tiene hijos, de acuerdo con la información pública disponible sobre su vida personal.

¿Qué estudió Billie Eilish?

La artista fue educada en casa, lo que le permitió desarrollar desde temprana edad habilidades en música, composición y artes escénicas junto a su familia.

¿En qué ha trabajado Billie Eilish?

Billie Eilish ha desarrollado su carrera principalmente como cantante y compositora, además de participar en giras internacionales, producción musical y colaboraciones en proyectos audiovisuales y cinematográficos.

Entre sus éxitos destacan:

Bad Guy

When the Party’s Over

Happier Than Ever

Everything I Wanted