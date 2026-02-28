El pasado 18 de febrero en las redes de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional, la Casa Blanca y del presidente Donald Trump, circuló un video de propaganda antiinmigrante.

“Por esto luchamos. Esta es nuestra razón”, decía el video que mostraba a presuntos ciudadanos estadounidenses que fueron violentados por “quienes no tienen derecho en nuestro país”.

En dicho material se puede escuchar la canción “Let Down” de Radiohead, perteneciente al álbum OK Computer, lo que enfureció a la banda.

“¡Váyanse a la mierda!”, expresa Radiohead contra ICE por uso de su canción

A días de la publicación del video, Radiohead emitió un comunicado en el que exigen a ICE la eliminación del material.

Para esto, la banda expresó lo mucho que significa la canción para ellos y su molestia contra ICE por habérsela apropiado.

“Exigimos que los radioaficionados que controlan la cuenta de redes sociales de ICE retiren el video. No tiene gracia, esta canción significa mucho para nosotros y para otras personas, y no pueden apropiarse de ella sin luchar”. Radiohead

Por su parte, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos no ha dado respuesta a la petición de la banda.

Esta t ampoco sería la primera vez que una canción es utilizada sin consentimiento dentro de la propaganda relacionada con la administración Trump, especialmente en cuanto a la agenda migratoria.

Artistas como Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo y SZA ya han tenido que manifestarse en contra del uso de sus canciones en este tipo de material.

Tras las exigencias de Radiohead, se reavivó el debate sobre los derechos de autor y uso político de la música.

El portavoz de la banda también aclaró que “Let Down” se utilizó sin el permiso de la banda.