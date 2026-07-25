Katy Perry expresó su indignación contra la Casa Blanca de Estados Unidos tras el uso no autorizado de su éxito Firework en un video sobre Irán difundido en TikTok.

“Estoy profundamente indignada y enojada al ver “Firework” utilizada en la cuenta de TikTok de la Casa Blanca como pista de fondo para imágenes de video de ataques militares. No aprobé esto, no me lo pidieron, y absolutamente no lo tolero”. Katy Perry

En las imágenes se escuchaba la estrofa “Boom, boom, boom, even brighter than the Moon” mientras se mostraban bombardeos de Estados Unidos, lo que desató la molestia de la cantante.

Katy Perry aseguró que su tema de 2010 fue escrito como un mensaje de esperanza y sanación, no para asociarlo con violencia o propaganda gubernamental.

Katy Perry estalla contra la Casa Blanca por usar “Firework” en un video sobre Irán (Especial )

“Firework” no se escribió para la violencia de la Casa Blanca: Katy Perry

Tras el desacuerdo sobre el uso sin autorización de “Firework” en el video de la Casa Blanca, la cantante Katy Perry dijo que su icónico tema no lo escribió para la violencia del Gobierno de los Estados Unidos.

Pues Katy Perry aseguró que “Firework” es una canción de esperanza y sanación, por lo que la Casa Blanca no solo alabó su violencia, sino, también la ejercicio en lo que representa la cantante y su tema.

“Escribí esta canción para que fuera un himno de esperanza, sanación y fortaleza interior para las personas que atraviesan sus momentos personales más oscuros. Ver un mensaje de autoestima y elevación transformado en una banda sonora para la destrucción y la violencia es una violación total de todo lo que representa mi canción”. Katy Perry

Por lo que Katy Perry cerró su mensaje apuntando que “mi música es para unir a las personas, no para celebrar la guerra”, concluyó.