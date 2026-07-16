Ariana Grande y el mexicano Ricky Álvarez retomaron su relación a 10 años de su primera ruptura y los fans de la cantante ya lo sospechaban.

La cantante y Ricky Álvarez fueron novios por año en 2015; a pesar de la ruptura, la paraja continuaba en contacto e incluso trabajaron juntos en algunos proyectos.

Ariana Grande y Ricky Álvarez retoman su relación tras 10 años de su ruptura.

En junio de 2026 se confirmó que Ariana Grande había terminado con Ethan Slater y surgió el rumor de que había vuelto con su exbailarín Ricky Álvarez.

El portal de noticias TMZ asegura que Ariana Grande regresó con Ricky Álvarez, pues nunca perdieron el contacto tras su ruptura y la relación se dio de forma natural.

Fans de Ariana gRande sospechaban de s relación con Ricky Álvarez, luego de que los captaran cenando juntos en Austin, Texas y durante la gira Eternal Sunshine Tour.

Ariana Grande exige a la Casa Blanca no usar su música en video del ICE (@arianagrande / Instagram )

Además, Ariana Grande y Ricky Álvarez celebraron juntos el 4 de julio.

La señala que terminó por confirmar la relación de Ariana Grande con el bailarín mexico-estadounidese, fue cuando modificó un verso de su canción Thak U, Next.

En esta melodía hay una frase dedicada a Ricky Álvarez: “Escribí algunas canciones sobre Ricky t las escucho y me río”.

Ariana Grande cambió esta frase por: “Escribí algunas canciones sobre Ricky, siempre encontraremos el camino de vuelta”

Así se conocieron Ariana Grande y Ricky Álvarez

La historia de Ricky Álvarez y Ariana Grande inició en 2014, cuando el bailarín formaba parte de la gira The Honeymoon Tour de Ariana Grande.

La cercanía entre Ricky Álvarez y Ariana Grande los llevó a iniciar su noviazgo en 2015; la relación se hizo oficial ese mismo año.

En julio de 2016 decidieron confirmar su ruptura y terminaron en los mejores términos, pues aseguraron que se habían distanciado por compromisos de trabajo.

Esta buena relación continuó por años, por lo que siguieron en contacto y trascendió que Ariana Grande y Ricky Álvarez se dieron una nueva oportunidad en el amor.