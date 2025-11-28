Te decimos quién es Lady Gaga, la cantante y actriz que triunfa en el mundo del entretenimiento.

Lady Gaga es una de las artistas más populares hoy en día, su música y actuaciones la han consolidado entre el público.

¿Quién es Lady Gaga?

Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, es una cantante, compositora, productora, activista, diseñadora y actriz estadounidense.

A lo largo de su carrera, Lady Gaga ha conseguido lanzar varios éxitos musicales como:

Bad Romance

Telephone

Alejandro

Poker Face

Paparazzi

Shallow

Lady Gaga (Lady Gaga )

Lo que ha hecho que ganar 14 Premios Grammy y 10 Billboard Music Awards.

Además de que como actriz ha sido nominada a los Premios Oscar, BAFTA y Globo de Oro.

¿Cuántos años tiene Lady Gaga?

En la actualidad, Lady Gaga tiene 39 años de edad. Nació el 28 de marzo de 1986, en Nueva York, Estados Unidos.

¿Quién es el esposo de Lady Gaga?

Lady Gaga tiene una relación sentimental con el empresario Michael Polansky, con quien la cantante está comprometida.

La pareja inició su romance desde el 2019.

Lady Gaga y Michael Polansky (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Lady Gaga?

Por su fecha de nacimiento, Lady Gaga pertenece al signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Lady Gaga?

Lady Gaga no tiene hijos.

Lady Gaga (MATT WINKELMEYER / Getty Images via AFP)

¿Qué estudió Lady Gaga?

Se sabe que Lady Gaga asistió a la Tisch School of Arts, la cual forma parte de la Universidad de Nueva York.

No obstante, dejaría sus estudios para dedicarse por completo a la música.

Lady Gaga (Lady Gaga 'X' @ladygaga)

¿En qué ha trabajado Lady Gaga?

Lady Gaga incursionó desde 2001 en la actuación con pequeños roles, uno de ellos fue en un episodio de Los Soprano.

Para 2005, Lady Gaga formaría la banda Stefani Germanotta Band (SGBand).

Durante 2007, Lady Gaga trabajó como compositora para la empresa discográfica Streamline Records.

No obstante, su fama llegaría en 2008 con el lanzamiento de su disco debut The Fame con temas que la consolidarían en popularidad.

Los álbumes que ha estrenado Lady Gaga son:

The Fame (2008)

The Fame Monster (2009)

Born This Way (2011)

Artpop (2013)

Joanne (2016)

Chromatica (2020)

Mayhem (2025)

Lady Gaga, cantante. (@ladygaga)

Las series de televisión y películas más populares en las que ha participado Lady Gaga son estas:

Los Soprano (2001)

Gossip Girl (2009)

American Idol (2011)

Los Simpson (2012)

The Zen of Bennett (2012)

Muppets Mos Wanted (2014)

Sin City: A Dame to Kill For (2014)

American Horror Story (2015)

A Star is Born (2018)

House of Gucci (2021)

Joker: Folie à Deux (2024)

Merlina (2025)

Como activista, Lady Gaga ha mostrado su apoyo a la migrantes y la comunidad LGBT.

Además de que creó en 2012 la Born This Way Foundation donde se abordan temas como el empoderamiento de la juventud y su bienestar.

Lady Gaga en Joker 2 (Warner Bros. Discovery)

Lady Gaga se presentaría con Xavi en el Mundial 2026

Un fuerte rumor en redes indica que Lady Gaga y Xavi podrían protagonizar el show inaugural Mundial 2026 que será el 11 de junio.

Actualmente, Xavi -de 21 años de edad- es el único confirmado, pero todo apuntaría a que la cantante de Abracadabra también estaría en el Estadio Azteca.

Hasta ahorita, ni Lady Gaga ni la FIFA han salido a confirmar el rumor .

Aunque reportes señalan que Lady Gaga está analizando la oferta y se espera que llegue a un acuerdo muy pronto.