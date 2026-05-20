Royal Caribbean lamentó la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de frenar el megaproyecto turístico Perfect Day México en Mahahual, Quintana Roo.

Aunque la empresa estadounidense aseguró que mantendrá su intención de invertir en la región y continuar el diálogo con autoridades mexicanas.

“Lamentamos la decisión de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), pero respetamos a las autoridades ambientales de México. Mahahual es un lugar especial que merece cuidado y protección”

La empresa de cruceros Royal Caribbean señaló que respeta la determinación ambiental del gobierno federal, pero reiteró que Mahahual “merece cuidado y protección”, al tiempo que destacó el potencial económico del desarrollo turístico planeado para la Costa Maya.

Semarnat rechaza proyecto de Royal Caribbean por impacto ambiental

El proyecto Perfect Day México de Royal Caribbean, contemplaba un parque acuático y de entretenimiento dirigido a pasajeros de cruceros internacionales.

Este proyecto incluiría:

Playas privadas

Toboganes

Restaurantes

Zonas recreativas

A Perfect Day México prometía miles de empleos y una fuerte derrama económica para Quintana Roo.

Sin embargo, la Semarnat confirmó que no aprobará el desarrollo debido a preocupaciones ambientales relacionadas con arrecifes coralinos, manglares y especies protegidas del Sistema Arrecifal Mesoamericano.

“Seguimos creyendo en México y nos sentimos optimistas respecto al potencial de llevar adelante nuestra inversión responsable. En las próximas semanas, sostendremos un nuevo diálogo con diversos actores para avanzar de una manera que genere prosperidad compartida mediante el desarrollo de infraestructura ambiental esencial, la creación de miles de empleos locales y programas comunitarios que apoyen a la población de México”.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión y pidió una revisión exhaustiva del impacto ecológico de la obra.

Organizaciones ambientalistas y habitantes locales también manifestaron su rechazo al proyecto, al advertir posibles daños irreversibles en Mahahual.

Incluso, activistas señalaron irregularidades en la evaluación ambiental del desarrollo y acusaron que las Manifestaciones de Impacto Ambiental fueron presentadas de manera fragmentada.

Con información de El Universal.