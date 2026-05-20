Trump Mobile, la compañía telefónica de la familia de Donald Trump, inició la distribución del T1 Phone tras varios retrasos que afectaron la entrega del smartphone.
Ahora, a casi un año de registrarse problemas y dudas sobre su país de fabricación, Trump Mobile anunció que la distribución del T1 Phone comenzó para quienes realizaron su precompra.
El T1 Phone inicia distribución tras un año de retrasos por fallas de fabricación
La empresa de Donald Trump, lanzada junto a sus hijos Eric y Donald Jr., confirmó que la distribución del T1 Phone comenzó el 13 de mayo de 2026, un año después de haber sido presentado en junio de 2025.
Según reportes, el smartphone acumuló varios retrasos atribuidos a problemas de fabricación, lo que derivó en:
- Cambios en las especificaciones de hardware
- Modificaciones al proceso de certificaciones
- Realización de ajustes logísticos
La situación de atrasos llevó a algunos a especular que el T1 Phone de Donald Trump en realidad no sería un producto hecho 100% en Estados Unidos como había prometido el presidente.
Incluso, algunos medios especializados dijeron tener indicios de que el T1 Phone tendría un origen asiático, con modelos similares y más accesibles con valor de apenas 200 dólares.
¿Cuánto cuesta el T1 Phone de Donald Trump?
El T1 Phone de Donald Trump tiene un precio de venta de 499 dólares y cuenta con:
- Pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas a 120 Hz
- 12 GB de RAM
- 512 GB de almacenamiento interno
- Procesador Qualcomm Snapdragon de la serie 7
- Triple cámara trasera de 50 megapixeles
- Cámara frontal de igual resolución
- Batería de 5.000 mAh con carga rápida de 30 W
- Android 15 como sistema operativo
Su distintivo diseño presenta un acabado dorado, el logotipo T1 y la bandera de Estados Unidos en la parte trasera.