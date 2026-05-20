Trump Mobile, la compañía telefónica de la familia de Donald Trump, inició la distribución del T1 Phone tras varios retrasos que afectaron la entrega del smartphone.

Ahora, a casi un año de registrarse problemas y dudas sobre su país de fabricación, Trump Mobile anunció que la distribución del T1 Phone comenzó para quienes realizaron su precompra.

Donald Trump lanzará su red móvil Trump Mobile y su propio celular: el T1 Phone (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

El T1 Phone inicia distribución tras un año de retrasos por fallas de fabricación

La empresa de Donald Trump, lanzada junto a sus hijos Eric y Donald Jr., confirmó que la distribución del T1 Phone comenzó el 13 de mayo de 2026, un año después de haber sido presentado en junio de 2025.

Según reportes, el smartphone acumuló varios retrasos atribuidos a problemas de fabricación, lo que derivó en:

Cambios en las especificaciones de hardware

Modificaciones al proceso de certificaciones

Realización de ajustes logísticos

La situación de atrasos llevó a algunos a especular que el T1 Phone de Donald Trump en realidad no sería un producto hecho 100% en Estados Unidos como había prometido el presidente.

Incluso, algunos medios especializados dijeron tener indicios de que el T1 Phone tendría un origen asiático, con modelos similares y más accesibles con valor de apenas 200 dólares.

El T1 Phone de Trump Mobile de Donald Trump (Trump)

¿Cuánto cuesta el T1 Phone de Donald Trump?

El T1 Phone de Donald Trump tiene un precio de venta de 499 dólares y cuenta con:

Pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas a 120 Hz

12 GB de RAM

512 GB de almacenamiento interno

Procesador Qualcomm Snapdragon de la serie 7

Triple cámara trasera de 50 megapixeles

Cámara frontal de igual resolución

Batería de 5.000 mAh con carga rápida de 30 W

Android 15 como sistema operativo

Su distintivo diseño presenta un acabado dorado, el logotipo T1 y la bandera de Estados Unidos en la parte trasera.