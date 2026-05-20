Activistas ambientales criticaron a Royal Caribbean por mantener inversiones en Mahuahual, Quintana Roo, pese a la cancelación anunciada del megaproyecto turístico en la zona costera.

“No es suficiente, si ya se dieron cuenta que en general la población no quiere ese proyecto es porque no lo queremos, no solo en Mahahual sino en ninguna otra parte de México.” Michelle Arzate

Señalaron que Royal Caribbean insiste en un modelo que consideran dañino para el medio ambiente y las comunidades locales, generando incertidumbre sobre futuros desarrollos.

La postura de Royal Caribbean, dijeron, refleja su intención de mantener presencia estratégica en el Caribe mexicano.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, los activistas pidieron a autoridades federales y estatales garantizar la protección de ecosistemas y escuchar a la población.

Activistas cuestionan postura de Royal Caribbean tras cancelación en Mahahual

De acuerdo con los activistas, la cancelación del proyecto de Mahahual no significa que la empresa Royal Caribbean, haya retirado completamente sus intereses económicos en la región.

Señalaron que la permanencia de inversiones de Royal Caribbean genera incertidumbre entre habitantes y organizaciones que buscan frenar desarrollos de gran escala en Mahahual, pues aseguraron que los habitantes y la sociedad en general no quiere este tipo de proyectos turísticos en la región.

“Es un proyecto innecesario que realmente no necesitamos un parque acuático masivo en plena crisis hídrica de varios estados del país, entonces me parece insuficiente y creo que hasta el momento no han aprendido realmente la lección que es que no queremos este tipo de proyectos en México y que la sociedad ya está lista para seguir alzando la voz en este tipo de proyectos.” Michelle Arzate

Durante la conversación con Ciro Gómez Leyva, los representantes sociales afirmaron que la continuidad de la inversión refleja la intención de mantener presencia estratégica en el Caribe mexicano.

También aseguraron que la comunidad teme nuevos intentos para impulsar proyectos turísticos similares en el futuro, pues aseguraron que Royal Caribbean se siente “seguro” por tener respaldo de algunas autoridades.

“Ellos se ven muy confiados en la forma de obtener sus permisos y se sienten respaldados por las autoridades o algunas autoridades que generan estos permisos de forma, por lo oscurito, por debajo de la mesa sin que nos enteremos las personas que vivimos en el territorio, entonces yo creo que eso es lo que les hace sentir confianza pero yo lo pongo a la inversa: lo que nos hace sentir confianza a nosotros es que somos millones que estamos observando las actividades y actitudes que tienen tanto nuestros gobiernos como las personas que quieren venir a invertir a nuestro país.” Luis Fernando Amezcua

Cabe mencionar que Mahahual enfrenta riesgos ambientales por el crecimiento acelerado del turismo y por lo que los activistas piden mayor transparencia sobre los planes de Royal Caribbean en la región.

Además, solicitaron a autoridades federales y estatales garantizar la protección de ecosistemas costeros y escuchar a las comunidades locales antes de aprobar cualquier nuevo desarrollo.