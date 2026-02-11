Britney Spears ha sorprendido nuevamente al mundo, ahora al darse a conocer que vendió su catálogo musical a Primary Wave por una cifra histórica.

Lo interesante de la transacción es que Britney Spears habría llegado a un acuerdo con Primary Wave desde diciembre de 2025, haciéndose público hasta este momento.

La cifra por la venta del catálogo de Britney Spears sería igual a la lograda por Justin Bieber

Aunque no se dio a conocer la cifra exacta de la venta del catálogo de Britney Spears, se dice que esta sería igual a la lograda por Justin Bieber anteriormente.

El cantante canadiense vendió los derechos editoriales de su catálogo en 200 millones de dólares, cifra que también habría logrado Britney Spears recientemente.

Britney Spears (Britney Spears Instagram @britneyspears)

De acuerdo con TMZ, el acuerdo se firmó en diciembre de 2025, donde la cantante estuvo acompañada del representante Casey Hudson, quien fungió como su manager.

No queda claro si ella vendió la totalidad de su participación de sus canciones; es decir, si cedió por completo los derechos de autor a Primary Wave, o solo una parte de estos.

Aunque el reporte indica que se deshizo de “su parte” de la propiedad de las canciones que fueron un éxito a lo largo de más de una década en los inicios del Siglo XXI.

La transacción incluye temas como:

…Baby One More Time

Oops!… I Did It Again

Toxic

Womanizer

Circus

Hold It Against Me

Gimme More

Piece of Me

I’m a Slave 4 U

Everytime

Stronger

Lucky

Sometimes

Overprotected

If U Seek Amy

My Prerogative

Break The Ice

I Wanna Go

Don’t Let Me Be the Last to Know

(You Drive Me) Crazy

La venta del catálogo de Britney Spears a Primary Wave indicaría el retiro de la cantante

Durante una década, Britney Spears ha estado ausente del mundo musical, la venta de su catálogo a Primary Wave sería parte de este retiro velado de la cantante.

Su última producción fue Glory de 2016, mientras que el último concierto de Britney Spears fue en 2018, como parte de la promoción del mismo disco.

Desde ese momento, la cantante atravesó una serie de controversias relacionadas a su familia, que la tenía bajo una tutela considerada injusta porque lucraban con su imagen.

Tras ganar un juicio y librarse de la tutela de su padre, Britney Spears decidió alejarse del ojo público, viviendo en México retirada del mundo de la música.