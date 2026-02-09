Ghislaine Maxwell se negó a responder preguntas sobre el caso de Jeffrey Epstein y su red de tráfico sexual, invocando su derecho de la Quinta Enmienda de Estados Unidos.

“Como era de esperar, se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a responder preguntas. Esto es muy decepcionante.” James Comer, Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos

Y es que durante una deposición ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes este 9 de febrero de 2026, quien fuera la pareja sentimental de Jeffrey Epstein y cómplice principal, Ghislaine Maxwell, se negó a responder preguntas sobre el caso.

Ghislaine Maxwell fue condenada en 2021 por tráfico sexual en el caso Epstein

Se dio a conocer que Ghislaine Maxwell, quien fuera condenada en 2021 por conspiración en tráfico sexual de menores con Jeffrey Epstein a 20 años de prisión, se negó a declarar ante el caso.

Ghislaine Maxwell, fue condenada por reclutamiento de menores para Jeffrey Epstein, y se sabe que había sido citada en julio de 2025, pero ahora ella se negó a responder prácticamente todas las preguntas, invocando su derecho de la Quinta Enmienda que protege contra la autoincriminación.

Por lo que ahora, al rechazar responder preguntas sobre el caso Epstein, su abogado David Oscar Markus, dejó claro antes y después que Maxwell está dispuesta a hablar “completa y honestamente” sobre Epstein, sus acciones y posibles co-conspiradores, pero solo si recibe clemencia o indulto presidencial por parte de Donald Trump.

La deposición fue virtual y a puerta cerrada, desde la prisión federal de baja seguridad en Texas donde Ghislaine Maxwell cumple su condena por tráfico sexual de menores y conspiración con Jeffrey Epstein.