Ghislaine Maxwell podría limpiar el nombre de Donald Trump del caso de Jeffrey Epstein a cambio de un perdón.

Tras ser citada a declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por conspirar con Jeffrey Epstein para abusar de menores, envió un mensaje a Donald Trump.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell (Captura de pantalla)

Y es que a través de su equipo legal ofreció limpiar el nombre de Donald Trump de cualquier irregularidad relacionado con Jeffrey Epstein, a cambio de un indulto.

Sin embargo, no solo a Donald Trump sino también a Bill Clinton, quienes han sido vinculados a Jeffrey Epstein.

“A algunos puede que no les guste lo que escuchen, pero la verdad es lo importante. Por ejemplo, que tanto el presidente Trump como el presidente (Bill) Clinton son inocentes”

Durante una comparecencia virtual de Maxwell ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, el abogado David Oscar Markus afirmó que su clienta está dispuesta a exculpar a Trump de cualquier delito relacionado con Epstein.

“La señora Maxwell está dispuesta a hablar de todo, con honestidad, si el presidente Trump le otorga el indulto”

David Oscar Markus resaltó que solo Ghislaine Maxwell puede “dar toda la información” de lo que realmente ocurrió en el caso de Jeffrey Epstein.

“La señora Maxwell puede explicar por sí sola por qué y la opinión pública tiene derecho a esa explicación”

Congresistas demócratas acusan que Ghislaine Maxwell está tratando de comprar un indulto

Los congresistas demócratas ya reaccionaron a la solicitud de indulto de Ghislaine Maxwell a Donald Trump.

Han acusado a Ghislaine Maxwell de intentar comprar un indulto con su negativa a testificar.

“No vamos a permitir que continúe este silencio”, declaró la representante demócrata Melanie Stansbury.

Por su parte Donald Trump no ha descartado la posibilidad de concederle a Maxwell un indulto o una conmutación de pena.

Mientras que víctimas de la red de Jeffrey Epstein instan a los congresistas a tomarse con “la máxima cautela” cualquier declaración de Ghislaine Maxwell.

Y es que consideran que Ghislaine Maxwell ha mentido reiteradamente y no ha querido identificar a los hombres poderosos que fueron parte de la red de Jeffrey Epstein.

Al inicio de su comparecencia, Ghislaine Maxwell se acogió a la a la Quinta Enmienda de la Constitución para evitar declarar y así evitar incriminarse.

Cabe recordar que ni Clinton ni Trump han sido acusados de ningún acto ilícito relacionado con Epstein.