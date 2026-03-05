Britney Spears fue arrestada en California el pasado 4 de marzo del 2026 y de acuerdo con la información, esto ocurrió porque la cantante conducía intoxicada.

Según revelaron las fuentes policiales y medios locales, Britney Spears fue liberada horas después de su arresto tras conducir intoxicada, sin incidentes mayores

Britney Spears es detenida en California y liberada horas después

De acuerdo con los reportes de TMZ, Page Six y Daily Mail Britney Spears fue arrestada el pasado miércoles 4 de marzo durante la noche en el condado de Ventura, California, zona donde vive desde hace años, en Thousand Oaks Moorpark area.

El motivo del arresto de Britney Spears fue bajo la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias (Driving Under the Influence (DUI)); sin embargo, no se especifica cual de las dos o si estaba intoxicada con ambas.

Los reportes señalan que la cantante fue interceptada por la Patrulla de Caminos de California alrededor de las 9:30 p.m. hora local, y tras ser revisada por los oficiales, Spears fue esposada en el lugar y trasladada para su registro.

Britney Spears (@britneyspears / Instagram)

Cerca de las 3:00 a.m de este 5 de marzo, Britney Spears fichada por el departamento del sheriff y posteriormente fue liberada tras pagar una fianza alrededor de las 6:00 a.m.

Se espera que la cantante estadounidense se presente ante un tribunal en una fecha futura para enfrentar los cargos formales.

La noticia del arresto de Britney Spears llega horas después de que obtuviera una victoria legal importante, pues en la mañana del 4 de marzo, se le concedió una orden de restricción permanente hasta el año 2030, contra un hombre llamado Donald.

Aparentemente era un presunto acosador de 51 años con un largo historial criminal que la había estado hostigando desde 2013 y que incluso llegó a invadir su propiedad en 2025.