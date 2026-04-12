A pesar del inicio de negociaciones entre Benjamín Netanyahu y autoridades internacionales, el primer ministro de Israel advirtió que la guerra continuará desde el sur de Líbano, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

Aunque se ha planteado un posible acuerdo de cese al fuego, Israel ha mantenido los ataques en territorio libanés con el objetivo de debilitar al grupo extremista Hezbolá, en un contexto marcado por el conflicto con Irán.

Además, el conflicto se intensifica por las fricciones con Estados Unidos relacionadas con el control del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

Israeli Prime Minister Netanyahu from southern Lebanon:



The war continues, including within the security buffer zone in Lebanon. Our enemies - Iran and the Axis of Evil - came to destroy us, and now they are fighting for their own survival.



We have removed the threat of… pic.twitter.com/bxwCHsIBNl — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 12, 2026

Netanyahu afirma que la ofensiva israelí seguirá en el sur de Líbano

Durante una visita a tropas desplegadas en el sur de Líbano, Benjamín Netanyahu aseguró que las fuerzas israelíes han logrado frenar la amenaza de una invasión por parte de combatientes de Hezbolá.

No obstante, reconoció que aún persisten riesgos en la región, como el uso de misiles antitanque y ataques con cohetes, por lo que las operaciones militares continuarán.

El mandatario subrayó que, aunque se han registrado avances en la zona, todavía queda trabajo por hacer para garantizar la seguridad.

Netanyahu advierte a Irán sobre más ataques de Israel (Yazmín Betancourt/SDPnoticias )

Reportan al menos 5 muertos en Líbano tras nuevos ataques de Israel

Medios oficiales de Líbano informaron sobre intensos bombardeos en el sur del país.

El Ministerio de Salud confirmó que al menos cinco personas murieron este domingo 12 de abril de 2026.

Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hezbolá el pasado 2 de marzo, se han registrado más de 2 mil 55 víctimas mortales en Líbano.

Por otro lado, el Instituto de Medicina Forense de Irán reportó la identificación de 3 mil 375 personas fallecidas desde el inicio de las operaciones militares el 28 de febrero.

En tanto, la organización Human Rights Activists News Agency documentó hasta el 6 de abril al menos 3 mil 597 muertos, de los cuales mil 665 eran civiles, incluyendo al menos 248 menores de edad.