El actor Osvaldo de León asegura que hubo advertencias antes del ataque a trabajadores de “Sin senos sí hay paraíso”, donde murieron Henry Alberto Benavidesy Nicolás Francisco Perdomo.

Osvaldo de León se encontraba en la locación donde ocurrieron los hechos el pasado sábado 18 de abril y asegura que tuvo un presentimiento que lo llevó a retirarse del lugar antes del ataque.

Por otro lado, José Cubillos García, atacante de los trabajadores de la serie, padecía trastornos mentales y una denuncia por amenazas.

Actor de “Sin senos sí hay paraíso 4″ asegura que hubo advertencias antes del ataque

Osvaldo de León compartió un mensaje en Instagram donde habló de un presentimiento, asegurando que algo le pidió que se retirara del lugar.

“(...) sentí claramente que Dios me hablaba y me pedía que recogiera mis cosas y que no regresara” Osvaldo de León

El actor también sugirió a sus compañeros que se retiraran del lugar, por lo que se fueron del lugar momentos antes de que Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco Perdomo fueran asesinados.

Josué Cubillos García, atacante de la producción Sin senos sí hay paraíso (Noticias RCN)

“Efectivamente, nos fuimos del base camp y no tuvimos que regresar. Cómo me hubiera gustado haberles dicho a todos lo mismo: a todos los que se quedarían en el base camp, que no usaríamos nuestros campers y que se fueran con nosotros” Osvaldo de León

Osvaldo de León terminó su mensaje pidiendo oraciones para las víctimas y lamentó no haber persuadido a sus compañeros para que también se retiraran del lugar.

Osvaldo de León (Instagram/@osvaldodeleonof)

Atacante de trabajadores de “Sin senos sí hay paraíso 4″ padecía trastornos mentales

José Cubillos García fue identificado como el atacante de tres empleados de la producción de “Sin senos sí hay paraíso 4″ no tenía antecedentes penales, pero sí tenía un historial clínico relacionado con trastornos mentales.

Además, José Cubillos García presentaba comportamientos violentos.

Autoridades colombianas descartaron que el ataque a los trabajadore de “Sin senos sí haya paraíso 4” no está relacionado con actos delictivos como robo un otro.

José Cubillos García atacó a Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco Perdomo mientras fumaban en el estacionamiento.

Los agredió por la espalda con un cuchillo y los lesionó en el cuello, posteriormente se registró una riña cuando sus compañeros trataron de auxiliarlos.

Testimonios señalan que José Cubillos García se acercó para pedir un cigarro a los trabajadores, ante la negativa, el sujeto reaccionó de forma agresiva.

José Cubillos García ya había sido denunciado por amenazas y tenía un diagnóstico psicótico asociado al consumo de sustancias.