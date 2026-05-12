Carmen Villalobos, protagonista de Sin Senos Sí Hay Paraíso, confirmó que se reanudaron las grabaciones de la serie tras el ataque armado en Colombia donde murieron dos miembros del staff.

El pasado 18 de abril de 2026 fueron asesinados Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco Perdomo, miembros de la producción de Sin Senos Sí Hay Paraíso.

Según el testimonio de Carmen Villalobos, la producción de Sin Senos Sí Hay Paraíso tiene protocolos de seguridad más estrictos y cumplieron con el acompañamiento para familiares de las víctimas.

La protagonista de Sin Senos Sí hay Paraíso mencionó que el ambiente en el set se siente devastador tras la muerte de sus compañeros.

Sin Senos Sí Hay Paraíso reanudó grabaciones tras el ataque a su producción

Carmen Villalobos reapareció ante la prensa tras el homicidio de dos integrantes de la producción de Sin Senos Sí Hay Paraíso y confirmó que se retomaron las grabaciones.

La actriz lamentó la muerte de sus compañeros y mencionó que el ambiente en el set cambió radicalmente tras la tragedia.

“Seguimos honrando a nuestros compañeros día a día. Pudo haber sido cualquiera, así que pues nada, siempre estarán en nuestros corazones” Carmen Villalobos

Carmen Villalobos, actriz de Sin Senos Sí Hay Paraíso (Instagram/@cvillaloboss)

Carmen Villalobos mencionó que la producción de Sin Senos Sí Hay Paraíso siempre ha tenido un protocolo de seguridad, pero tras la muerte de Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco Perdomo, se ha reforzado.

“Siempre hemos tenido seguridad. Obviamente se hace un refuerzo, la empresa hizo una reunión y está prestando todavía más atención a las cosas que suceden día a día” Carmen Villalobos

Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco Perdomo trabajaban en Sin Senos Sí Hay Paraíso y el día de los hechos fueron atacados Josué Cubillos García, quien los confundió y los atacó con un arma punzocortante.

ANTA exige que Sin senos sí hay paraíso pare sus grabaciones (Eduardo Díaz )

Carmen Villalobos sigue devastada por el homicidio de sus compañeros

A casi un mes de la muerte de Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco Perdomo, Carmen Villalobos sigue devastada por la muerte de sus compañeros de Sin Senos Sí Hay Paraíso.

“Realmente fue bastante devastador, inesperado. Creo que es una tragedia horrible, así que nada, se dio el acompañamiento que se tenía que dar con la empresa, con los familiares, estuvimos muy presentes” Carmen Villalobos

Carmen Villalobos asegura que la producción de Sin Senos Sí Hay Paraíso acompañó a las familias de las víctimas y el elenco estuvo presente para apoyarlos.

La actriz mostró su molestia por rumores que han circulado alrededor de la tragedia: “Se han dicho muchas cosas que no son”.