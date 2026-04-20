La actriz colombiana Carmen Villalobos, protagonista de Sin senos sí hay paraíso condenó el ataque durante grabaciones de la cuarta temporada de la famosa producción de Telemundo.

Ataque en el que 3 personas murieron, dos trabajadores de Sin senos sí hay paraíso, así como el atacante; mientras que una persona más se encuentra hospitalizada.

Emotivo mensaje de Carmen Villalobos tras condenar ataque durante grabaciones de Sin senos sí hay paraíso

A través de sus redes sociales, Carmen Villalobos condenó ataque durante grabaciones de la telenovela de la cual es protagonista, Sin senos sí hay paraíso, además de compartir emotivo mensaje tras la pérdida de sus compañeros.

“Para mí han sido horas muy tristes en medio de una alegría… Solo les puedo decir que cuando estamos en un proyecto todos nos volvemos familia. Compartimos más con nuestros compañeros de grabación que con nuestros seres querido”. Carmen Villalobos

Carmen Villalobos condena ataque durante grabaciones de Sin senos sí hay paraíso (Especial / Carmen Villalobos)

Por lo que Carmen Villalobos reconoció que es “muy difícil de asimilar todo”, además la actriz aprovechó para mandar un emotivo mensaje, tras la muerte de dos de sus compañero de la producción: Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor de camión de Sin senos sí hay paraíso y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, asistente de producción.

“Nico y Henry que brille para ustedes siempre la luz Mi Dios todopoderoso ya los debe estar abrazando muy fuerte. Para sus familias todo el amor, consuelo y fortaleza ,.. Nadie debería pasar por esto!”. Carmen Villalobos

Carmen Villalobos condena ataque durante grabaciones de Sin senos sí hay paraíso (Especial / Carmen Villalobos)

¿Qué pasó durante las grabaciones de Sin senos sí hay paraíso? Un hombre atacó con cuchillo a integrantes de la producción

De acuerdo a medios locales y el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá, Colombia, el sábado 18 de abril durante las grabaciones, un hombre atacó con cuchillo a empleados de Sin senos sí hay paraíso.

Ante los hechos se indicó que el hombre habría tratado de robar equipo de producción de un camión de Sin senos sí hay paraíso; sin embargo, tras los indicios no se pudieron esclarecer los hechos.

A lo que el informe policial descartó la hipótesis y apuntó al estado mental del agresor, pese a esto se sabe que hay otras 3 personas detenidas tras el ataque en las grabaciones de Sin senos sí hay paraíso.