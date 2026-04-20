Josué Cubillos García, atacante del equipo de “Sin senos sí hay paraíso”, habría confundido a sus víctimas bajo un trastorno psicótico derivado del consumo de sustancias y antecedentes de esquizofrenia.

Los primeros reportes oficiales detallan que Nicolás Perdomo y Henry Benavides se encontraban en el estacionamiento del Parque Nacional Oriental, en Santa Fe, Colombia, cuando Josué Cubillos García se les acercó para pedirles un cigarro.

Ante la negativa, el hombre los atacó por la espalda con un cuchillo y esto derivó en la muerte de los dos hombres, mientras que otro integrante del equipo resultó lesionado.

Josué Cubillos García confundió a víctimas del equipo de “Sin senos sí hay paraíso 4″

La principal línea de investigación apunta a que Josué Cubillos García confundió a los trabajadores de “Sin senos sí hay paraíso 4″ con el personal de seguridad de un instituto cercano con quienes tuvo una pelea el día anterior.

De acuerdo con estos reportes, Josué Cubillos García no tenía intenciones de robar y su ataque estuvo motivado por su estado mental.

Josué Cubillos García, atacante de la producción de Sin senos no hay paraíso (Especial )

Las víctimas fueron atacadas por la espalda y uno de ellos recibió un corte mortal en el cuello. El equipo de la serie se percató de los hechos y acudió a auxiliar a sus compañeros, lo que desató un altercado.

El resultado final fue de 3 muertos y una persona herida de gravedad; Josué Cubillos García murió en el lugar.

Autoridades detuvieron a cuatro personas vinculadas al equipo de “Sin senos sí hay paraíso 4″, pero fueron liberados horas después.

Josué Cubillos García fue auxiliado por policías tras el ataque

Circula en redes sociales un video donde se muestra a policías auxiliando a Josué Cubillos García, quien tenía diversas lesiones en el cuerpo tras la riña con el equipo de “Sin senos sí hay paraíso”.

En las imágenes se ve como un hombre trata de ayudar a Josué Cubillos García aplicando primeros auxilios; posteriormente fue trasladado a un hospital, donde murió minutos después.