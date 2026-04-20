Josué Cubillos García era el agresor en el incidente ocurrido en el set de grabación de Sin senos sí hay paraíso el pasado 18 de abril de 2026, durante el rodaje de la cuarta temporada de la serie.

Esto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, Bogotá en Colombia, por lo que te damos detalles de quién era como:

¿Quién fue Josué Cubillos García, atacante de producción de Sin senos sí hay paraíso?

¿Qué edad tenía Josué Cubillos García, atacante de producción de Sin senos sí hay paraíso?

¿Josué Cubillos García, atacante de producción de Sin senos sí hay paraíso tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Josué Cubillos García, atacante de producción de Sin senos sí hay paraíso?

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¿En qué trabajó Josué Cubillos García, atacante de producción de Sin senos sí hay paraíso?

¿Quién fue Josué Cubillos García, atacante de producción de Sin senos sí hay paraíso?

Josué Cubillos García fue un joven bogotano de 24 años que, el 18 de abril de 2026, irrumpió en el set de grabación de Sin senos sí hay paraíso y atacó con un arma cortopunzante a dos integrantes del equipo de producción causándoles la muerte:

Él atacante murió en el lugar tras un enfrentamiento con otras personas del equipo de producción; las autoridades lo identificaron como el agresor.

Presentaba antecedentes de trastorno psicótico asociado a consumo de sustancias y varios ingresos hospitalarios por salud mental. No era habitante de calle.

¿Qué edad tenía Josué Cubillos García, atacante de producción de Sin senos sí hay paraíso?

Se sabe que Josué Cubillos García, atacante de producción de Sin senos sí hay paraíso, tenía 24 años.

Era originario de Bogotá y residía en el barrio Nuevo Sur, localidad de Tunjuelito.

¿Josué Cubillos García, atacante de producción de Sin senos sí hay paraíso tenía esposa?

No hay información pública disponible sobre si tenía esposa o pareja.

¿Qué signo zodiacal era Josué Cubillos García, atacante de producción de Sin senos sí hay paraíso?

No se ha revelado públicamente la fecha de nacimiento exacta de Josué Cubillos García, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Josué Cubillos García, atacante de producción de Sin senos sí hay paraíso tenía hijos?

No existe información pública que indique que tuviera hijos.

¿Qué estudió Josué Cubillos García, atacante de producción de Sin senos sí hay paraíso?

Había cursado estudios superiores como tecnólogo nivel técnico-profesional, de acuerdo con los reportes de medios locales.

También se sabe que estaba afiliado al régimen contributivo de salud y no figuraba en registros de población vulnerable.

Josué Cubillos García, atacante de la producción de Sin senos no hay paraíso (Especial )

¿En qué trabajó Josué Cubillos García, atacante de producción de Sin senos sí hay paraíso?

No se ha confirmado si Josué Cubillos García tenía una ocupación formal.

Algunos reportes indican que era conocido en su zona por comportamientos agresivos y antecedentes relacionados con amenazas con arma blanca, pero no se especifica una profesión u oficio concreto.

Por lo que hasta el momento se conoce que Josué Cubillos García fue el joven colombiano identificado como el responsable de un ataque con arma blanca contra integrantes del equipo de producción de la serie Sin senos sí hay paraíso.