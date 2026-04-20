Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA) exige detener las grabaciones de “Sin senos sí hay paraíso 4″ tras el asesinato de dos trabajadores de la producción en el Parque Nacional Oriental, en la localidad de Santa Fe, Colombia.

Los hechos se registraron el sábado 18 de abril, cuando un sujeto atacó a Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco Perdomo, quienes murieron el lugar. Un tercer miembro fue herido de gravedad.

Trabajadores exigen detener las grabaciones de “Sin senos sí hay paraíso 4″

Tis Studio, productora de “Sin senos sí hay paraíso 4″ lamentó las muertes de dos de sus colaboradores, pero no reveló si se suspenderán las grabaciones de la serie.

Ante esta situación, la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA) compartió un comunicado el domingo 19 de abril para lamentar la muerte de sus compañeros y exponer su postura ante la falta de acción de la producción de la serie.

Josué Cubillos García, atacante de la producción Sin senos sí hay paraíso (Noticias RCN)

ANTA inició su comunicado lamentando la muerte y agresión a sus compañeros, por lo que exigieron que las producciones procuren espacios de trabajo seguros que garanticen la integridad de los trabajadores de la industria audiovisual.

La organización de trabajadores audiovisuales de Colombia exige que se suspenda la grabación de “Sin senos sí hay paraíso 4″, hasta que se aclaren las muertes de sus compañeros.

“La suspensión inmediata del rodaje involucrado hasta que se esclarezcan completamente los hechos. Una investigación transparente, independiente y rigurosa que determine responsabilidades y posibles negligencias” ANTA

Piden que las investigaciones sean transparentes y rigurosas hasta que se determinen a los culpables, e incluso se aclare si hubo negligencia en la muerte de Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco Perdomo.

“Sin senos sí hay paraíso 4″ seguiría grabando a pesar de las peticiones de ANTA

ANTA lanzó una serie de peticiones a la producción de “Sin senos sí hay paraíso 4″ como:

Implementación de protocolos de seguridad

Atención psicológica y acompañamiento para quienes presenciaron la agresión

Acompañamiento legal para las familias de las víctimas

Creación de mecanismos efectivos de inspección, vigilancia y sanción

A pesar de la petición de ANTA, la producción de “Sin senos sí hay paraíso 4″ continúa sus grabaciones y no ha confirmado si pausará actividades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.