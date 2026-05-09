Lo que muchos temían se hizo oficial, el precio del Nintendo Switch 2 subirá en todo el mundo a partir de septiembre y eso incluye a México, aunque de momento no se ha actualizado el costo para nuestro país.

El precio del Nintendo Switch 2 tendrá un aumento de precio considerable debido a “las condiciones del mercado”, según dio a conocer la propia desarrolladora.

Nintendo Switch 2 (Especial/ Nintendo )

¿Cuánto costará el Nintendo Switch 2 en México en septiembre?

De acuerdo con la misma empresa, el precio internacional del Nintendo Switch 2 pasará a ser de 449 dólares a 499 dólares, que serían de 7,700 pesos a 8,500 pesos; esto a partir del 1 de septiembre de 2026.

Sin embargo, este no será el precio de lista que tendrá el Nintendo Switch 2 en México, pues recordemos que se hacen ajustes para el mercado local.

Precio Nintendo Switch 2 (Especial)

Actualmente, el precio del Nintendo Switch 2 en México va de los 13 mil pesos a los 15 mil pesos, dependiendo el paquete y el lugar donde se compre; con el aumento de precio, analistas esperan que la consola cueste ahora entre los 16 mil a los 18 mil pesos.

Hay que mencionar que de momento Nintendo no ha actualizado la lista de precios para México.

¿Por qué subirá el precio del Nintendo Switch 2 en México?

Según dio a conocer la desarrolladora, el precio del Nintendo Switch 2 subirá en México y el resto del mundo debido a “las condiciones del mercado” y “las perspectivas globales comerciales”.

Esto sin entrar más en detalles, aunque se puede interpretar como los problemas de distribución y localización debido a las políticas económicas de Estados Unidos, las guerras en distintos puntos del planeta y los problemas en la economía global.

Pues no solo se tendrá el aumento del Nintendo Switch 2, también del servicio de Nintendo Switch Online, así como del Nintendo Switch original.

Aunque de estos dos últimos productos no se dieron a conocer los nuevos precios internacionales.