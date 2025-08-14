Sí quieres estar listo para ver la próxima película de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, ¿qué mejor que un maratón? Por lo que te decimos dónde verlo en YouTube, la fecha, el canal y el horario en México.

Y es que ante el inminente estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito, ya se prepara un maratón para ver todos los capítulos de Kimetsu no Yaiba en YouTube.

¿Dónde ver el maratón de capítulos de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer?

Crunchyroll celebra la próxima llegada de Demon Slayer: El Castillo Infinito en México y Latinoamérica, por lo que ha organizado un maratón para ver todos los capítulos de Kimetsu no Yaiba.

El maratón especial de Crunchyroll, podrá verse en su canal de YouTube oficial en un evento especial de 24 horas en un formato de transmisión en vivo.

¿Alguna vez has querido maratonear todos los episodios de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba? ¡Ahora podrás hacerlo! 🔥



📅 CUÁNDO: 16 de agosto a partir de las 11 am 🇲🇽 | 12 pm 🇨🇴 🇵🇪 | 1 pm 🇨🇱 | 2 pm 🇦🇷

📍 DÓNDE: YouTube de Crunchyroll en Español

✨ MÁS INFO: https://t.co/NZpTsTPRZ2 pic.twitter.com/VVfSyVcdJv — Crunchyroll LATAM (@crunchyroll_la) August 13, 2025

Este maratón incluirá todos los capítulos de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer en japonés con subtítulos en español y, después de que terminé estará disponible por 7 días en el canal de YouTube de Crunchyroll.

Los arcos que se incluirán en el maratón de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer en el canal oficial de Crunchyroll en YouTube son:

Arco de selección final

Arco de la primera misión

Arco de la misión Asakusa

Arco de la mansión Tsuzumi Mansion

Arco de la Montaña Natagumo

Arco del Entrenamiento de Rehabilitación

Arco del Tren Infinito

Arco del Distrito Rojo

Arco de la Villa de los Herreros

Arco del Entrenamiento de los Pilares

Demon Slayer Castillo Infinito (Demon Slayer )

¿Cuándo ver el maratón de capítulos de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer?

Antes de que llegue la película de Demon Slayer: El Castillo Infinito a los cines el próximo 11 de septiembre, Crunchyroll preparó un maratón en vivo a través de su canal oficial en YouTube.

El maratón de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer se llevará a cabo el próximo 16 de agosto en punto de las 11 am hora de México.

El cual, como ya se dijo, tendrá un formato de transmisión en vivo con todos los arcos de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer que se han estrenado hasta el momento, y justo antes de que inicie la película de El Castillo Infinito.

El maratón incluirá todos los capítulos de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, así como las películas que han salido hasta el momento.