La cadena Cinépolis hizo enojar a los fans de Demon Slayer: El Castillo del Infinito y le respondieron con memes.

Cinépolis no dejó nada contento a los usuarios que querían comprar boletos en preventa para la cinta Kimetsu no Yaiba Demon Slayer: El Castillo Infinito.

Fans de Demon Slayer: El Castillo del Infinito se enojan con Cinépolis

Este 15 de agosto, los servidores de Cinépolis colapsaron durante la preventa de boletos en México para Demon Slayer: El Castillo del Infinito.

Decenas de usuarios reportaron que la página y app de Cinépolis no les cargaba para poder comprar sus entradas.

Preventa Demon Slayer: El Castillo Infinito en Cinépolis (Especial)

Igualmente, se dio a conocer que Cinépolis puso a varios en la sala de espera de hasta 10 minutos para que completaran su transacción.

Esta situación generó varia molestia entre los clientes de Cinépolis que tuvieron muchos inconvenientes.

Aunque se sabía que Demon Slayer: El Castillo del Infinito sería una cinta con alta demanda, Cinépolis no esperaba que sus servidores no respondieran.

La película Demon Slayer: El Castillo del Infinito llegará a cines de México el próximo 11 de septiembre tanto en Cinépolis y Cinemex.

Para pasar el trago amargo que dejó la fallida venta de boletos de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer: El Castillo Infinito, los usuarios postearon memes.

Memes enojado con Cinépolis por Demon Slayer: El Castillo del Infinito (Especial)

Estos son los memes que provocó Cinépolis con la preventa de Demon Slayer: El Castillo del Infinito

En la red social X (antes Twitter) se desataron los memes enojados por la preventa de Demon Slayer: El Castillo del Infinito, la cual falló en Cinépolis.

Los usuarios realizaron publicaciones para descargar su molestia con Cinépolis que no les permitió tener sus boletos para la primera película de la trilogía de Demon Slayer.

Con memes, los internautas representaron cómo se veían los servidores de Cinépolis ante la crisis que fue su preventa.

Memes enojado con Cinépolis por Demon Slayer: El Castillo del Infinito (Especial)

Asimismo, los memes mostraron la frustración que les provocó que Cinépolis no respondiera a sus clientes.

Memes enojado con Cinépolis por Demon Slayer: El Castillo del Infinito (Especial)

Memes enojado con Cinépolis por Demon Slayer: El Castillo del Infinito (Especial)

Memes enojado con Cinépolis por Demon Slayer: El Castillo del Infinito (Especial)

Memes enojado con Cinépolis por Demon Slayer: El Castillo del Infinito (Especial)

Memes enojado con Cinépolis por Demon Slayer: El Castillo del Infinito (Especial)

Otros memes que también circulan sobre Cinépolis exhiben que pese a conseguir sus boletos, no quedaron nada satisfechos con la cadena de entretenimiento.

Memes enojado con Cinépolis por Demon Slayer: El Castillo del Infinito (Especial)

Hasta los memes se compadecieron de aquellos que querían boletos para El Castillo Infinito y no los consiguieron.