Una polémica sacude a la comunidad de PlayStation tras detectarse un límite de 30 días en las licencias de juegos digitales.

Usuarios reportaron que, después de una actualización de seguridad, aparece un “periodo de validez” que obliga a conectar la consola a Internet para verificar la licencia. Si no se hace en ese lapso, el acceso al título se bloquea.

Aunque algunos señalan que se trata de un error de Sony, el silencio de la compañía ha generado molestia y debate sobre el DRM.

¿Qué pasa con el límite de 30 días en licencias de juegos de PlayStation? Esto se sabe

El desarrollador Lance McDonald reportó que PlayStation impuso un sistema de protección de derechos digitales (DRM) a todos los juegos digitales de PS4 y PS5 comprados después del 25 marzo 2026.

Ahora, cada juego digital que adquieran los usuarios deberán verificarlo conectándose a Internet.

En caso de no hacerlo durante 30 días, se perderá la licencia para acceder al juego.

Vía redes sociales se han compartido imágenes con las fechas del “periodo de validez” de la licencia del videojuego en PS4.

Polémica en PlayStation: qué pasa con el límite de 30 días en licencias (Especial)

Para el PS5, usuarios reportan que no sale ninguna fecha, aunque si la consola lleva mucho tiempo sin conectarse, el videojuego no arranca.

La polémica de PlayStation ha generado un profundo debate sobre qué se compra al adquirir un juego digital, la licencia de uso y el producto.

De acuerdo con algunas versiones, el límite de 30 días en licencias de juegos de PlayStation sería un erro de Sony.

Fuentes aseguran que Sony tuvo algunos problemas al intentar tapar un fallo de seguridad. Por lo que pretende corregir su error en los próximos días.

No obstante, el silencio de Sony, que no se ha pronunciado públicamente, ha generado molestia entre la comunidad de PlayStation.

Esto porque hay reportes que señalan que Sony desarrolla un sistema para controlar aún más el accesos a juegos digitales.