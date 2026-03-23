Adiós a PlayStation Network, se reveló que Sony Interactive Entertainment la eliminará en septiembre 2026.

En un movimiento estratégico, Sony retirará PlayStation Network junto con sus siglas (PSN).

Revelan que Sony Interactive Entertainment eliminará en septiembre PlayStation Network

Sony Interactive Entertainment informó mediante un correo interno a sus colaboradores que eliminará en septiembre PlayStation Network para septiembre.

Se trata de un cambio solamente “visual” que operará en todas las plataformas de la compañía, pero no afectará a nivel técnico a la marca, ni a los jugadores:

“Todas las funciones actualmente asociadas con PlayStation Network (PSN), incluidas las funciones principales de la red, amigos, multijugador y trofeos, permanecerán sin cambios y disponibles para los jugadores." Sony

El objetivo, de acuerdo con Sony Interactive Entertainment, es reflejar la “amplitud de sus servicios digitales en constante evolución.”

En su mensaje interno, Sony señaló que dará más detalles sobre los cambios, los cuales “coincidirán con la actuación de la Lista de Requisitos Técnicos (TRC) de otoño 2026.

PlayStation Network (Sony)

Sony Interactive Entertainmenteliminará PlayStation Network, ¿cuál será el nuevo nombre de su servicio?

Por el momento, se desconoce cuál será el nuevo nombre de la plataforma digital de Sony Interactive Entertainment, tras la eliminación de PlayStation Network.

No obstante, Sony ha comenzado de forma gradual a realizar el cambio, ya que las siglas PSN han dejado de aparecerle a los usuarios de PS5.

Además que PlayStation Network fue remplazado por solo PlayStation.

También se reporta que en el menú “Probar conexión a Internet” de la configuración de red, ya no dice “Iniciar sesión en PlayStation Network”.

Ahora solo parece la leyenda “Iniciar sesión en los servicios online”.

Lanzado en 2006, PlayStation Network es un servicio de entretenimiento multimedia de Sony Interactive Entertaiment.

Con PlayStation Network, los usuarios de consolas se conectan a un ecosistema global para acceder a:

PlayStation Store para comprar juegos, complementos o entretenimiento

PlayStation Plus, suscripción mensual para juegos online

Gestión de cuenta

Funciones sociales

Registro de logros obtenidos en juegos