Sony sigue con sus decisiones polémicas en la división de videojuegos, pues anunció un aumento de precio en PlayStation Plus que podría impactar a México.

Aunque con un detalle extraño, pues el aumento de precio de PlayStation Plus solo se aplicará en algunas regiones del mundo a nuevos suscriptores.

PlayStation Plus (Sony)

¿Cómo será el aumento de precio en PlayStation Plus?

De acuerdo con el anuncio oficial, el aumento de precio en PlayStation Plus se aplicará desde el 20 de mayo de la siguiente manera:

Suscripción mensual - 10.99 dólares

Suscripción trimestral - 27.99 dólares

Estos nuevos precios de PlayStation Plus aplicará en el plan “Essential”, a personas que se inscriben por primera vez, cambian su tipo de suscripción, o su plan caducó y lo van a renovar.

Por otra parte, suscriptores regulares o de planes superiores no se verán afectados por el cambio de precio señalado, con excepción de las personas que viven en Turquía e India.

Según la empresa, este aumento de precio se debe a “las condiciones actuales del mercado”, algo que se ha estado repitiendo cada que se da un evento de este tipo en la industria.

Recordando que apenas hace una semanas la misma PlayStation anunció un aumento de precio en todas sus consolas.

¿El aumento de precio en PlayStation Plus aplicará en México?

De momento no se ha mencionado nada de manera oficial sobre el aumento de precio de PlayStation Plus en México; sin embargo, es muy posible que también aplique en el país.

Sony menciona que el aumento en el precio de PlayStation Plus será en varias regiones, sin especificar países o si está México incluido.

Sin embargo, dicha ambigüedad ha sido tomada como una confirmación velada, ya que en nuestro país, los precios de PlayStation Plus también se expresan en dólares.

Lo que significa que no tienen que especificar si se hará el cambio de manera local, pues al manejarse la misma moneda en la tienda de PlayStation, esto quedaría implícito.

Esto se verá el próximo 20 de mayo si la PS Store de México se actualiza con este nuevo precio.