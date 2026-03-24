PlayStation Network será eliminado. Te decimos qué pasará con tu cuenta tras decisión de Sony.

Luego de que se anunciara que PlayStation Network dice adiós, los usuarios están preocupados por lo que sucederá con su cuenta.

Esto pasará con tu cuenta de PlayStation Network tras decisión de Sony

Los eliminación de PlayStation Network y sus siglas (PSN), programada para septiembre 2026, no afectarán la cuenta de los usuarios.

Esto significa que las funciones asociadas a PlayStation Network se mantendrán disponibles, por lo que se podrá acceder sin problema al servicio de:

Amigos

Multijugador

Trofeos

Registro de progreso

Bibliotecas de juegos, compras y suscripciones

PlayStation (Especial)

En un correo interno compartido por Sony Interactive Entertainmet (SIE), la compañía aclara que:

“Los próximos cambios son puramente visuales y no introducirán alteraciones técnicas en nuestras ofertas.” Sony Interactive Entertainmet

El objetivo de Sony es “capturar adecuadamente el alcance” de sus servicios digitales que siempre están en evolución.

Se trata de una decisión de rebranding en donde la marca reemplaza sus nombres pero mantiene su misma funcionalidad.

En su mensaje interno, Sony señaló que dará más detalles sobre los cambios, que coincidirán con la actuación de la Lista de Requisitos Técnicos (TRC) de otoño 2026.

Así que no debes preocuparte si eres usuario de PlayStation porque solo será una modificación del nombre del servicio.

¿Cuál será el nuevo nombre de la plataforma de Sony tras la eliminación de PlayStation Network?

Por ahora, se desconoce el nuevo nombre de la plataforma de Sony tras la eliminación de PlayStation Network.

Sony ha comenzado de forma gradual a realizar el cambio, ya que las siglas PSN han dejado de aparecerle a los usuarios de PS5 .

También, PlayStation Network ha sido reemplazado por solo PlayStation.

Incluso se reporta que en el menú “Probar conexión a internet” de la configuración de red ya no dice “Iniciar sesión en PlayStation Network”.

Solo puede leerse el mensaje “Iniciar sesión en los servicios online”.