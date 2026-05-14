Se dio a conocer que Sony deberá mostrar precios de PlayStation en pesos mexicanos tras exigencia de Profeco.

Las presiones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hechas hacia Sony han comenzado a tener sus primeros efectos.

Confirman que Sony deberá mostrar precios de PlayStation en pesos mexicanos tras exigencia de Profeco

En redes, usuarios de PlayStation han reportado que la tienda en línea ha comenzado a poner los precios de los videojuegos y contenidos en pesos mexicanos, ahora aparecen con el código “MXN”.

Dicha situación tendría que ver con la exigencia de Profeco y reclamos de los propios jugadores a Sony para exhibir las tarifas en moneda nacional.

Sony muestra precios de PlayStation en pesos mexicanos (Especial)

Por el momento, Sony no ha dado su postura oficial sobre estos cambios en su tienda en línea, aunque todo apunta a que la compañía comenzará a cobrar con precios regionalizados.

Ahora bien, pese el cambio que ya hizo Sony, todavía al pagar por la compra realizada en la PlayStation Store, esta a parece con cifras en dólares .

De igual manera, la tarifa del IVA del 16% sigue añadiéndose al final del proceso de pago.

La presión a Sony por parte de la Profeco por los cobros en dólares a consumidores mexicanos llegó en agosto 2025 tras recibir más de 100 denuncias.

En ese momento, Profeco lanzó un comunicado en el que anunció que notificaba a Sony formalmente para mostrar sus productos en moneda nacional.

Tal y como lo marca la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) en su artículo 34.

Asimismo, Profeco señaló que amparado en el artículo 7 Bis de la LFPC que “el total a pagar incluirá todos los cargos que se deban cubrir."